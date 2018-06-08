أزمة تفرغ لاعبي منتخب السلة صداع مستمر

علي معالي (دبي)

أكد عبد الحميد إبراهيم، مدرب منتخبنا الوطني لكرة السلة، أن تدخل اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد بشكل شخصي في إنهاء مشكلة التفرغ الخاصة باللاعبين أنقذ تنفيذ برنامج تدريبات المنتخب الحالية والتجمع من أجل السفر للمعسكر الخارجي من الفشل.

وقال: معسكر المنتخب بدأ أمس الأول استعداداً للمشاركة في بطولة تونس الودية الدولية التي تنطلق 16 الشهر الجاري قبل خوض المرحلة الثانية لتصفيات آسيا والمقرر إقامتها في دبي من 20 إلى 23 من الشهر الجاري، حيث تصدر منتخبنا المرحلة الأولى التي أقيمت في سلطنة عمان.

وأضاف: هناك بعض الغيابات التي حدثت بصفوف المنتخب خلال الفترة الأخيرة، ما دفعني إلى طلب تأجيل موعد المعسكر الخارجي، والذي كان مقررا له الأحد الماضي، وحرصنا على التدريبات بشكل يومي خلال الفترة الماضية والحالية على صالة نادي شباب الأهلي- دبي بمجموعة مختلفة من اللاعبين، حيث تم الاستقرار على 21 لاعبا، ولكن هذا العدد لم يحضر بشكل كامل.

وتابع: موضوع التفرغ الخاص باللاعبين أصبح صداعاً مستمراً في رأس الجهاز الفني والاتحاد، وهو ما يجعلنا لا نستطيع تأدية العمل كما يجب، ومن غير المنطقي مثلا أن يتم استدعاء 21 لاعبا، ليحضر في بعض الأيام 10 فقط لعدم السماح لهم من جهات عملهم بالتواجد في التدريبات لعدم الحصول على التفرغ.

وأضاف: الثنائي الإداري علي أميري وراشد عبد الله لهما دورهما البارز في اتمام هذه التفرغات، ويتواجد معنا يوميا في التدريبات عبد اللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات.

وقال: نظراً لانتهاء مشاركات لاعبينا في بطولاتنا المحلية منذ فترة كان التركيز خلال التدريبات الحالية على رفع معدلات اللياقة مجددا مع تدريبات أخرى نوعية خاصة بالنواحي الفنية، وخلال المعسكر الخارجي، ثم المشاركة في البطولة الدولية في تونس ستكون الأمور أفضل بكثير مما هي عليه الآن حتى ندخل التصفيات الآسيوية بشكل مناسب للمنافسة على بطاقة التأهل المقبلة.

وأوضح، «نشارك بعد المعسكر الخارجي في دورة ودية دولية في تونس بمشاركة منتخبات تونس والجابون ونيجيريا وهي آخر مرحلة إعداد قبل التصفيات الآسيوية، مشيراً إلى أن الجهاز الفني للمنتخب استقر على 21 لاعباً خلال الفترة الماضية، ولكن تم استثناء فيصل محمد لاعب النصر بسبب الثانوية العامة، وحاليا يتواجد في التدريبات من شباب الأهلي- دبي قيس عمر والذي التحق بالتدريبات آخر يومين وراشد الزعابي تحت العلاج حاليا وخليفة خليل، ومن الوصل مبارك خليفة وراشد أيمن ومحمد محمود «كوبي» وخالد خليفة، والأخير هناك محاولات مكثفة لإنهاء مشكلته مع جهة عمله، ومن النصر طلال سالم وصالح سلطان وحمد عاشور، ومن الشارقة جاسم محمد وعمر خالد، ومن بني ياس حسين علي.

وأضاف: رباعي شباب الأهلي- دبي محمد وسعيد مبارك ومحمد وأحمد عبداللطيف أصبحوا خارج الحسابات لعدم التزامهم خلال الفترة الأخيرة من التدريبات.