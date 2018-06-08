110 آلاف دولار جوائز «طوكيو جراند سلام» للجو جيتسو

أمين الدوبلي (أبوظبي)

قررت اللجنة المنظمة لجولات أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو إغلاق باب التسجيل للمشاركة في الجولة الأولى من جولات النسخة الرابعة يوم 24 يوليو المقبل، حيث تنطلق النسخة الجديدة من صالة أوتا جيمنيزيوم بالعاصمة اليابانية طوكيو 29 يوليو المقبل، كما قررت اللجنة أن يكون إجمالي جوائز النسخة 110 آلاف دولار.

وأكدت اللجنة على الموقع الرسمي للبطولة، أنه تم توزيع الجوائز بشكل جديد يعزز من قيمة المشاركين في الفئات العليا من البالغين والأحزمة المتقدمة، حيث تصل جائزة المركز الأول في الحزام الأسود لفئة البالغين إلى 2500 دولار، بالإضافة إلى 200 نقطة في التصنيف العالمي السنوي، فيما ستكون جائزة صاحب المركز الثاني، والميدالية الفضية 1500 دولار، و160 نقطة، وينال صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية على 1000 دولار، و120 نقطة.

وفي الحزام البني، يحصل الفائز بالمركز الأول في فئة البالغين على 1000 دولار، و200 نقطة، وينال الثاني 800 دولار، و160 نقطة، ويحصل الثالث على 500 دولار و120 نقطة، فيما تبلغ قيمة جائزة المركز الأول في الحزام البنفسجي 600 دولار وينال الثاني 400 دولار، ويحصل الثالث على 200 دولار، وينال صاحب المركز الأول في نزالات الحزام الأزرق جائزة تبلغ 500 دولار، و200 نقطة في التصنيف العالمي، ولن تمنح مكافآت مالية سوى للمركز الأول في هذه الفئة.

وتقرر أن تمنح الجوائز المالية لفئة الأساتذة 1 لفئة الحزام الأسود في أوزان 56 و62، و69، و77، و85، و94، و110 كجم بواقع 1200 دولار للفائز بالذهبية، و800 للفائز بالفضية، و500 للفائز بالبرونزية، وتم تحديد مكافأت السيدات بواقع 1500 دولار لصاحبة المركز الأول بالغين في الحزامين الأسود والبني، و1000 دولار لصاحبة الفضية في نفس الفئة، و500 لصاحبة المركز الثالث، وفي نزالات الحزام البنفسجي للسيدات سوف تحصل صاحبة المركز الأول والميدالية الذهبية على 600 دولار، والثانية على 400، والثالثة على 200 دولار، وسوف تقتصر جوائز الحزام البني على المركز الإول فقط بواقع 500 دولار.