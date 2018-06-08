جوران يقود «طائرة العميد» في الموسم الجديد

أسامة أحمد (دبي)

تعاقدت شركة النص رللألعاب الرياضية مع المدرب الصربي جوران لتدريب الفريق الأول للكرة الطائرة في الموسم الجديد، بعد تعثر صفقة المصري محمد اللقاني في اللحظات الأخيرة، بسبب عدم حصول المدرب على إجازة من جهة عمله.

وأكد يونس شريف، مشرف اللعبة بالنادي، أن المدرب الجديد لديه خلفية كاملة عن الدوريات الخليجية بصفة عامة والإماراتي على وجه الخصوص، والذي سبق أن درب بني ياس والأهلي «سابقاً» والهلال السعودي، كما عمل في الدوري اللبناني، متطلعاً أن يترك بصمة مع «الأزرق» في الموسم الجديد الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية وتقدير المسؤولية.

وأشار شريف إلى أن تجمع الفريق الأول سيبدأ الأول من أغسطس المقبل تحت إشراف الجهاز الفني الجديد، مبيناً أن لاعباً أوروبياً هو الأقرب للعب كأجنبي مع الفريق في الموسم الجديد، والذي سيشهد تصعيد 3 من لاعبي فريق الشباب بعد النجاحات التي حققتها اللعبة في المراحل السنية.

وأضاف: طموح النصراوية في الموسم الجديد المنافسة على البطولات الثلاث كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة والدوري.