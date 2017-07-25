الإمارات تشارك باجتماع عربي لبحث الانتهاكات الإسرائيلية

القاهرة (وام)

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة الـ 42 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي بدأت أمس بالجامعة العربية وتستمر أربعة أيام، لبحث سبل وقف الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس والأراضي الفلسطينية. ويمثل الدولة مبارك محمد مبارك الحمادي رئيس قسم مسائل حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي. وترأس الاجتماع الدكتور أمجد شموط رئيس اللجنة بمشاركة مديري إدارات حقوق الإنسان بالدول العربية الأعضاء بالجامعة.

وتناقش اللجنة 9 بنود في مقدمتها التصدي للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، وفضح الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المتحجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية بمقابر الأرقام ومناقشة قضية الإرهاب وحماية حقوق الإنسان ، إضافة إلى مشروع الإعلان العربي المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى جانب متابعة مواقف الدول العربية من التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان .

وأكد شموط: « أن المنطقة تمر بظروف استثنائية ما يتطلب الارتقاء إلى مستوى التحديات والتعامل معاً من الناحية الحقوقية .. مشدداً على أهمية تضافر الجهود العربية للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني بالأراضي المحتلة بصفة عامة والقدس والأقصى بصفة خاصة.

وقال : « نحن أمام مشهد لا يسر البال فيما يتعلق بمنع المصلين الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى وهو أمر غير إنساني وغير أخلاقي إلى جانب كونه غير قانوني ويتعارض مع جميع التشريعات ذات الصلة خاصة أن حق العبادة والشعائر الدينية أحد الحقوق الأساسية في مبادئ حقوق الإنسان ».

ودعا إلى وقفة عربية حاسمة من قبل ممثلي حقوق الإنسان لفضح الممارسات الإسرائيلية التي ما زالت تمارس كل أنواع العدوان والإجرام ضد أبناء الشعب الفلسطيني وضد آلاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، حيث بلغ عددهم حوالي سبعة آلاف أسير و700 طفل و57 امرأة في سجون الاحتلال. وأشار إلى أن اللجنة ستناقش أيضاً الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان في ضوء ملاحظات الدول العربية عليها تمهيداً لرفعها لوزراء الخارجية العرب لإقرارها إلى جانب مناقشة الأضرار السلبية للعقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان.