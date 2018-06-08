«التاج الثلاثي».. صراع الأقوياء في «بيلمونت ستيكس»

محمد حسن (دبي)

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيول، مساء اليوم، إلى مضمار بيلمونت بارك بنيويورك، لمتابعة الجولة الثالثة والختامية من التاج الثلاثي الأميركي «بيلمونت ستيكس» للفئة الأولى لمسافة 2400 متر البالغ إجمالي جوائزه المالية 1.5 مليون دولار، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات.

وتبدو الفرصة مواتية للجواد «جستفاي» المملوك لشراكة بين وينستار ونادي الصين، وبإشراف المدرب بوب بافارت، لتحقيق إنجاز تاريخي بلقب التاج الثلاثي بعد أن حقق لقب الجولتين السابقتين في أشهر البطولات الأميركية.

ويواجه «جستفاي» عشرة منافسين من بينهم ثلاثة من الذين حلوا خلفه مباشرة في الديربي، وأفضل هؤلاء «برافازو» الفائز العام الماضي بجائزة اكليبس كبطل لخيول السنتين في أميركا الشمالية، والذي حل ثانياً خلف «جستفاي» قبل 3 أسابيع، وهو جواد موهوب وليست لخسارته مبررات في الديربي.

وينافس أيضاً على اللقب كل من «فينو روسو» و«تن فولد»، حيث كانت مشاركتهما الأخيرة بسباق اركنسو داربي «جروب1»، وحلا في المركزين الثاني والخامس على التوالي، ومن الخيول المتحدية «هوف بيرج» وهو أيضاً حل خلف «جستفاي» في الجولة الأولى بمضمار تشرشل داونز.