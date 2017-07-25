إسرائيل تصعد بشأن الأقصى وتسقط عشرات الجرحى

عبد الريم الريماوي، علاء المشهراوي (القدس، رام الله)

شرعت قوات الشرطة الإسرائيلية، عصر أمس الاثنين، بنصب مسارات حديدية إلى جانب البوابات الإلكترونية التي نصبت قبالة أبواب المسجد الأقصى. وأفاد شهود عيان أن طواقم الاحتلال الإسرائيلي ترافقها وتحت حراسة مشددة شرعت بتثبيت المسارات الحديدية وآليات إلكترونية أخرى عند باب الأسباط. والمسارات الحديدية ستكون ملاصقة للبوابات الإلكترونية، على أن تصل هذه المسارات إلى أبواب المسجد الأقصى، بحيث تشمل معدات وحواجز لتفتيش الداخلين لساحات الحرم القدسي الشريف.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس، بطرد وإبعاد موظفي الأوقاف الاسلامية، وعشرات المصلين المعتصمين في الشارع الرئيسي قرب الحي الأفريقي، المؤدي إلى المسجد الأقصى المبارك من جهة باب الناظر «المجلس». وقال مسؤول قسم الإعلام في الأوقاف الاسلامية، إن الاحتلال طلب من موظفي الأوقاف الاسلامية، والعشرات من أبناء المدينة المقدسة المعتصمين عدم التواجد على الطرقات المؤدية إلى المسجد الأقصى. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، نصبت الأحد، كاميرات وأجهزة مراقبة وأخرى كاشفة للمعادن تعمل بالأشعة السينية، وتحت الحمراء، عند باب الأسباط المؤدي إلى الحرم القدسي.

ويواصل المقدسيون رفضهم الدخول عبر تلك البوابات، ويؤدون جميع الصلوات في الشوارع، في الوقت ذاته خرجت مسيرات سلمية في مختلف مدن الضفة احتجاجا ورفضا لهذه الإجراءات.

ميدانيا اصيب شاب بجراح دهسا بعجلات جيب عسكري تابع لقوات الاحتلال في قرية الطور شرق القدس القديمة، قبل ان يجري اعتقاله، وحسب شهود العيان فإن قوات الاحتلال لاحقت بالجيب العسكري وبسرعة كبيرة مجموعة من الشبان في شارع الطور الرئيسي وتعرض الشاب للدهس المتعمد. إلى ذلك أصيب عشرات المقدسيين برصاص قوات الاحتلال خلال قمع المصلين بالرصاص والقنابل الصوتية بمواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في حي باب حطة وفي منطقة باب الاسباط الملاصق للمسجد الأقصى.