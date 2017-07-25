محادثات عسكرية كويتية بريطانية

الكويت (وكالات)

التقى وكيل الحرس الوطني الكويتي بالتكليف اللواء الركن فالح شجاع بوفد من الجيش البريطاني، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين. وقال الحرس الوطني الكويتي - في بيان صحفي، «إن اللقاء تطرق إلى تعزيز التعاون المشترك، لاسيما في مجال التدريب والأمن، مؤكداً أهمية مثل هذه الزيارات في توطيد وتطوير العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في شتى المجالات». كما أكد حرصه على زيادة فرص التعاون في المجالات العسكرية والأمنية مع المؤسسات العسكرية المتطورة عبر وثيقة الأهداف الاستراتيجية 2020 (الأمن أولا). ومن جانبه، أكد أعضاء الوفد البريطاني أهمية الزيارة للتعرف على الحرس الوطني الكويتي عن قرب وتبادل الخبرات لتحقيق الاستفادة لكلا الجانبين.