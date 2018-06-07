شيلتون يساند اختيار بيكفورد

لندن (رويترز)

قال بيتر شيلتون، حارس مرمى انجلترا الكبير في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي: «إن جوردان بيكفورد يجب أن يكون الحارس الأساسي للمنتخب الانجليزي في كأس العالم، وليس جاك بوتلاند أو نيك بوب».

وأبلغ شيلتون الذي مثل إنجلترا في ثلاث نسخ لكأس العالم بين 1982 و1990 شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية «سأختار بيكفورد».

وواصل: أعتقد أن بيكفورد أسرع قليلاً في استخدام قدميه. جاك رائع في الأمور الكبيرة لكنه بطيء قليلاً في استخدام قدميه، هذا هو الانتقاد الوحيد لهذا الحارس الرائع.

وتابع: سنعرف إمكانات كل الحراس عندما نذهب إلى كأس العالم والضغط الذي سيكون عليهم. لا تعرف الحقيقة سوى في البطولات الكبيرة.

وشارك بوتلاند في التشكيلة الأساسية في آخر مباريات انجلترا الودية استعداداً للمونديال، والتي فازت فيها 2-صفر على كوستاريكا.

وتبدأ انجلترا مشوارها في البطولة بمواجهة تونس يوم 18 يونيو، قبل أن تلعب ضد بنما وبلجيكا.