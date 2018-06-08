استقبال رئاسي لـ «الفراعنة» ومران مفتوح بمشاركة صلاح

محمد الدمرداش (القاهرة)

يودع المنتخب المصري الأول لكرة القدم، الجماهير المصرية، اليوم، قبل سفر البعثة إلى جروزني العاصمة الشيشانية، لبدء مشوار نهائيات كأس العالم، والتي يشارك فيها الفراعنة بعد غياب استمر 28 عاماً.

وجهزت الدولة المصرية، وداعاً رسمياً وجماهيرياً لبعثة المنتخب قبل السفر، حيث يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الفريق في قصر الرئاسة، وجميع أعضاء الجهاز الفني ومجلس إدارة اتحاد الكرة، من أجل تحفيز اللاعبين على تقديم صورة مشرفة للكرة المصرية، وإسعاد الملايين الذين ينتظرون منهم تحقيق الإنجاز الأكبر ببلوغ الدور الثاني من البطولة.

وأوضح الاتحاد المصري، أن الفريق سيتجمع صباحاً بأحد الفنادق، قبل التوجه إلى قصر الرئاسة للقاء الرئيس، والاجتماع معه، حيث سيلقي كلمة تحفيز للاعبين ويؤكد على وقوف الدولة والحكومة إلى جانبهم، وأنه يثق كثيرا في قدراتهم، خاصة بعد النجاحات التي تحققت مؤخرا ببلوغ الفريق نهائي أمم إفريقيا في الجابون، ثم التأهل لنهائيات كأس العالم في روسيا بعد غياب طويل.

كما يودع المنتخب، الجماهير المصرية، التي من المنتظر أن تتواجد في مرانه الأخير باستاد القاهرة الدولي مساء اليوم، وهو التدريب الذي سيطير بعده الفريق بساعات قليلة إلى روسيا.