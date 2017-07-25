العاهل السعودي يكلف ولي العهد بإدارة شؤون المملكة خلال إجازته

الرياض (وكالات)

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً، يتضمن إنابة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بإدارة شؤون المملكة ورعاية مصالح الشعب خلال فترة سفر الملك لأداء إجازة صيفية. حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس». وجاء في نص الأمر الملكي: « بناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ /‏ 90 ) بتاريخ 27 /‏ 8 /‏ 1412هـ ..ونظراً لعزمنا ـ بمشيئة الله ـ على السفر خارج المملكة هذا اليوم الاثنين(أمس)، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة».