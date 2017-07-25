الجيش الجزائري يدمر 12 مخبأً للإرهابيين في 3 ولايات

الجزائر(د ب أ)

أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بتدمير 12 مخبأ للإرهابيين بولايات تيبازة والشلف وجيجل. وقالت الوزارة، على موقعها الرسمي أمس، إن ذلك يأتي إثر عمليات بحث وتمشيط للجيش أمس الأول في إطار مكافحة الإرهاب. وأشارت الوزارة إلى أن القوات تمكنت من تدمير ثماني قنابل تقليدية الصنع، إلى جانب التحفظ على أجهزة استقبال وإرسال، وهواتف نقالة وأغراض أخرى.

من جهة أخرى، أحبط خفر السواحل الجزائري بولايتي عنابة ووهران شرقي وغربي البلاد، محاولات هجرة غير شرعية لـ 63 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما اعتقلت مفارز للجيش بولاية ورقلة جنوبي الجزائر، 16 مهاجراً غير شرعي من جنسية مغربية.