راشفورد يتألق في الانتصار على كوستاريكا

ليدز (رويترز)
بتسديدة صاروخية من المهاجم ماركوس راشفورد وضربة رأس متقنة من داني ويلبيك، فازت انجلترا 2-صفر على ضيفتها كوستاريكا ودياً استعدادا لكأس العالم.
ووضع راشفورد، الذي أثار الإعجاب خلال المباراة بسرعته وسيطرته على الكرة، انجلترا في المقدمة، بعدما سدد كرة قوية من خارج المنطقة سكنت شباك كيلور نافاس حارس كوستاريكا، الذي بدا بلا حول أو قوة أمامها. واستحوذت إنجلترا، التي أجرى مدربها جاريث ساوثجيت عشرة تغييرات على التشكيلة، التي فازت على نيجيريا 2-1 على ملعب ويمبلي يوم السبت، على الكرة أمام كوستاريكا المتحفظة.
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وتبدأ إنجلترا مشوارها في المجموعة السابعة لكأس العالم في روسيا أمام تونس في 18 يونيو، بينما تفتتح كوستاريكا مشوارها أمام صربيا قبل يوم في المجموعة الخامسة.