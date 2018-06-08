راشفورد يتألق في الانتصار على كوستاريكا

ليدز (رويترز)

بتسديدة صاروخية من المهاجم ماركوس راشفورد وضربة رأس متقنة من داني ويلبيك، فازت انجلترا 2-صفر على ضيفتها كوستاريكا ودياً استعدادا لكأس العالم.

ووضع راشفورد، الذي أثار الإعجاب خلال المباراة بسرعته وسيطرته على الكرة، انجلترا في المقدمة، بعدما سدد كرة قوية من خارج المنطقة سكنت شباك كيلور نافاس حارس كوستاريكا، الذي بدا بلا حول أو قوة أمامها. واستحوذت إنجلترا، التي أجرى مدربها جاريث ساوثجيت عشرة تغييرات على التشكيلة، التي فازت على نيجيريا 2-1 على ملعب ويمبلي يوم السبت، على الكرة أمام كوستاريكا المتحفظة.

وفي بداية الشوط الثاني، أجبر جوردان هندرسون الحارس نافاس على التصدي لكرة صاروخية من عند حافة منطقة الجزاء، كما شتت برايان أوفيدو هدفاً محققاً من على خط المرمى، بعد رأسية هاري مجواير. وحسمت إنجلترا الانتصار، عندما سدد البديل ويلبيك ضربة رأس في الشباك مستفيداً من تمريرة ديلي آلي العرضية.

وتبدأ إنجلترا مشوارها في المجموعة السابعة لكأس العالم في روسيا أمام تونس في 18 يونيو، بينما تفتتح كوستاريكا مشوارها أمام صربيا قبل يوم في المجموعة الخامسة.