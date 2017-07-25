توقعات باختراق في لقاء السراج وحفتر بباريس اليوم

باريس، القاهرة (وكالات)

أعلنت فرنسا أمس أنها تستضيف اليوم الثلاثاء المحادثات بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق فائز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر بهدف التوصل إلى حل ينهي الأزمة الليبية. وذكر بيان صادر عن قصر الرئاسة الفرنسي (الإليزيه) أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الجديد غسان سلامة سيشارك بالمحادثات التي نظمها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. وأعربت فرنسا عن الأمل في تحقيق «المبادرة» هدفها عبر التوصل إلى اتفاق بين السراج وحفتر و«تسهيل الوفاق والتفاهم السياسي بينهما».

وأكد البيان دعم فرنسا وحلفائها جهود التوصل إلى تسوية سياسية تحت إشراف الأمم المتحدة تجمع مجمل الأطراف الليبية.

وأوضح أن فرنسا تهدف من خلال المبادرة إلى بناء دولة قادرة على تلبية احتياجات الشعب الليبي ولديها جيش موحد يخضع لإشراف السلطة المدنية، كما أنها تهدف أيضاً إلى محاربة «الإرهاب» ومكافحة تهريب الأسلحة والهجرة وعودة المهاجرين إلى حياة مؤسساتية مستقرة.

إلى ذلك ، رجح دبلوماسي مصري مسؤول حضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، لقاء السراج وحفتر، وذلك خلال زيارته لفرنسا.