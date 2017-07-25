السعودية تؤكد تأييدها الكامل لإجراءات الكويت تجاه البعثة الدبلوماسية الإيرانية

الرياض، الكويت (وكالات)

أكد مجلس الوزراء السعودي تأييد المملكة الكامل للإجراءات التي اتخذتها دولة الكويت تجاه البعثة الدبلوماسية الإيرانية فيها بعد صدور حكم قضائي بشأن ما يعرف بـ «خلية العبدلي»، ومشاركة جهات إيرانية بمساعدة ودعم أفراد الخلية. وطالب المجلس المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته تجاه استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، جاء ذلك خلال جلسة، عقدها المجلس، أمس، في قصر السلام، بجدة، وترأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وشدد المجلس على ما اشتمل عليه البيان الصادر عن الجلسة الطارئة التي عقدت على مستوى المندوبين الدائمين بمقر جامعة الدول العربية، بشأن التطورات والانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة في القدس والحرم القدسي، مجددا إدانة المملكة واستنكارها للإجراءات التي أقدمت عليها السلطات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وإغلاقه أمام المصلين، ومطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وجدد مجلس الوزراء السعودي،، «اعتزاز المملكة بشرف خدمة ضيوف بيت الله الحرام وتوفير كافة التسهيلات للحجاج والمعتمرين والزوار». وقال إن ذلك يأتي «انطلاقا من دورها الريادي الذي تتشرف به في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة من مختلف دول العالم.»

من جهة أخرى أعربت إيران عن أسفها أمس لقرار الكويت طرد دبلوماسيين إيرانيين، لكنها أكدت أن سفيرها يواصل مهامه الدبلوماسية في الكويت. وقررت الكويت الخميس طرد 15 دبلوماسياً إيرانياً وإغلاق البعثات العسكرية والثقافية والتجارية الإيرانية، بعد شهر من تثبيت إدانة عناصر خلية إرهابية خططت لتنفيذ أعمال إرهابية في الكويت بالتعاون مع إيران فيما يعرف بخلية العبدلي.

وأكدت تقارير الأسبوع الماضي فرار 14 مجرماً مداناً في «خلية العبدلي» إلى إيران، فيما أكدت التحقيقات أن المتهمين كانوا يتدربون في لبنان ويجتمعون في السفارة الإيرانية في الكويت، وكان ذلك بتخطيط من دبلوماسي إيراني يعمل في البلاد وضابط آخر تابع للحرس الثوري الإيراني.