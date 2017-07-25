عدن تتوعد بالتصدي للإرهاب

عدن (الاتحاد)

أكد قائد القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في عدن، العميد ركن عادل علي بن هادي، أن هناك استعدادات لمواجهة التحديات الأمنية والتصدي للإرهاب واجتثاثه من جذوره مهما كان شكله ومصدره على حد تعبيره. وأضاف أن القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب تشهد تطوراً كبيراً في ظل استمرار الدورات التدريبية والتأهيلية لمنتسبي القوات للارتقاء بمستوى الجاهزية القتالية لمواجهة الإرهاب والتطرف، منوهاً إلى أن المخاطر مازالت تتربص بالوطن متخذة أشكالاً عدة في محاولة لزعزعة الصفوف وبث ثقافة الكراهية والمناطقية وهدم مؤسسات الدولة. وشدد قائد القوات أن هناك تعامل بجدية في تأهيل الأفراد وإكسابهم خبرات في مجال التعامل مع العناصر الإرهابية والتنظيمات المتطرفة.