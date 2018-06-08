نسخة 2018.. فوائد متواضعة على اقتصاد روسيا

موسكو (أ ف ب)

بين أكشاك القطع الصغيرة والمشغولات في سوق الهدايا التذكارية الرئيس في موسكو، لا يبدي الكسندر حماسة لوصول مشجعي كرة القدم بمناسبة مباريات كأس العالم التي يتوقع أن يكون تأثيرها متواضعاً على الاقتصاد.

ويقول البائع في سوق ايزمايلوفسكي «واحد من الأسواق المفتوحة التي أغلقتها السلطات طيلة فترة المونديال لأسباب أمنية»: قد يكون كأس العالم فرصة رائعة لبيع الهدايا التذكارية ولكن ليس بالنسبة لنا.

وإذا كان يتوقع أن يملأ مئات الآلاف من مشجعي كرة القدم المطاعم والفنادق، فمن غير المحتمل أن يكون للمونديال تأثيرات دائمة على الاقتصاد الروسي، الذي يقدر أن يتراوح نموه بين 1.5 و2.0% طيلة السنوات القليلة المقبلة. وقدرت شركة ماكينسي الاستشارية تأثير الحدث الرياضي، الذي يجتذب جمهوراً عالمياً على إجمالي الناتج المحلي الروسي، والذي يقيس الثروة الوطنية، بنحو 15 مليار دولار، متجاوزاً تأثير الأحداث المماثلة في البرازيل وجنوب أفريقيا وألمانيا وكوريا الجنوبية، ليضع روسيا في المركز الثاني بعد اليابان.

وبرغم أن المبلغ يبدو كبيراً، فإن الأمر يتعلق أساساً باستثمارات خصصت للملاعب والبنية التحتية للنقل، نظراً لتوزعها على مدى 6 سنوات من الإعداد للحدث، سيكون لها تأثير يقل عن 0,2% في إجمالي الناتج المحلي الروسي ولم تسمح للبلد بتجنب الركود في عامي 2015 و2016.