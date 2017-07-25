الميليشيات تستغل مراكب الصيد لتنفيذ عمليات حربية

الحديدة (وكالات)

قالت مصادر في جمعيات الصيادين اليمنيين في الحديدة إن المليشيات الانقلابية تجبر الصيادين على الإبحار وتجاوز النقاط المحددة لهم، وذلك لإرباك القوات البحرية للتحالف والتسلل عبر قوارب صيد لتنفيذ عمليات حربية.

وأضافت المصادر أن صيادين أجبروا على تجاوز المياه اليمنية الإقليمية والحدود التي وضعتها قوات التحالف العربي بعدم تجاوز 12 ميلاً بحرياً.

وأكدت المصادر أن قوارب تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية كانت تسير على بعد مسافة قريبة من قوارب الصيادين في محاولة لاستهداف إحدى القطع البحرية التابعة للتحالف قبالة الخوخة الجمعة الماضية وتم التعامل مع محاولة الاختراق وإفشالها.

وتستخدم مليشيات الانقلاب الحوثية عبر وحداتها البحرية التي تم تأهيلها على يد خبراء إيرانيين قوارب الصيد التقليدية لأعمال عسكرية إضافة إلى تغيير هيكل زوارق عسكرية لتشبه قوارب الصيد لاستخدامها لأغراض عسكرية. وأطلقت هيئة الأركان اليمنية تحذيراً للصيادين اليمنيين بعدم تجاوز المياه الإقليمية اليمنية والابتعاد عن السفن العسكرية التابعة للتحالف العربي المتواجدة قبالة السواحل اليمنية.

وأكدت هيئة الأركان في بيانها أن أي خروج للصيادين اليمنيين بقواربهم وسفنهم خارج حدود 12 ميلاً بحرياً أو أي اقتراب لقوارب الصيد من السفن العسكرية سيتم التعامل معه كأهداف معادية.