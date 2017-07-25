«الشرعية» تسيطر على جبل استراتيجي في تعز

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام، وكالات (صنعاء، عدن)

سيطرت قوات الشرعية مدعومةً بغطاء جوي من التحالف العربي على جبل استراتيجي في محافظة تعز، فيما سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين جراء قصف عشوائي شنته الميليشيات على الأحياء السكنية في تعز، وأحبطت الأجهزة الأمنية هجوماً إرهابياً على مقر السلطة المحلية في مدينة زنجبار بمحافظة أبين، نفذته عناصر إرهابية مرتبطة بتنظيم «القاعدة».

واستعادت قوات الشرعية مدعومةً بغطاء جوي من التحالف العربي أمس، السيطرة على جبل «الدرب» الاستراتيجي في منطقة الكدحة بمديرية «المعافر» ‏جنوب غرب محافظة تعز.‏

وقال موقع «سبتمبر نت» التابع للشرعية، إن «قوات الجيش الوطني شنت هجوماً عنيفاً على مواقع ‏المليشيا الانقلابية، وخاضت معارك شرسة معها، تمكنت على إثرها من استعادة ‏جبل الدرب الاستراتيجي».‏ ووفقاً للمصادر، فإن المعارك أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي مليشيات الحوثي ‏وصالح، إضافة إلى إعطاب طقم عسكري جراء استهدافه بمدفعية قوات الجيش الوطني.‏

وفي السياق ذاته، أعلنت مصادر طبية يمنية، سقوط قتلى وجرحى من المدنيين في أعمال قصف عشوائية للانقلابيين، استخدمت فيها المدفعية وقذائف الهاون في تعز ومحيطها. وقالت المصادر، إن «الانقلابيين قصفوا أحياء في محافظة تعز وبلدتي لودر ومكيراس، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال»، مشيرةً إلى أن القصف تركز على مساكن المدنيين.

إلى ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي خلال الساعات الماضية أعنف قصف جوي ضد أهداف ومواقع عسكرية وثكنات للميليشيات الانقلابية في محافظات صنعاء وصعدة وعمران. وأفادت مصادر محلية في صنعاء أن معسكراً تابعاً للأمن القومي في ضاحية صرف شمال شرقي العاصمة صنعاء تعرض للقصف بـ 5 غارات، ومعسكر الحرس الجمهوري في منطقة السواد جنوب العاصمة قصف بثلاث غارات من طائرات التحالف.

وفي صعدة، استهدفت طائرات التحالف بعشرات الغارات مواقع وتجمعات للميليشيات في مديريات «الظاهر وشدا وسحار وساقين وغمر»، ومنطقتي «آل سالم والبقع» في مديرية «كتاف» و«الجعملة» في مديرية «مجز»، كما استهدف ثكنات للميليشيات في مدينة صعدة، من بينها مبنى المجمع الحكومي ومعسكر قوات الأمن الخاصة ومعسكر الصيفي. أما في محافظة عمران، فقد استهدفت مقاتلات التحالف مواقع حيوية وتجمعات للميليشيات في مديرية «المدان»، ومحطة اتصالات في مديرية «حوث»، ومراكز قيادية في مبنى المجمع الحكومي في مديرية «بني صريم»، ومبنى المعهد المهني في مدينة «خمر»، ومعسكر اللواء التاسع في مدينة عمران.

وفي سياق آخر، أحبطت الأجهزة الأمنية في أبين، هجوماً إرهابياً على مقر السلطة المحلية في مدينة زنجبار، نفذته عناصر إرهابية مرتبطة بتنظيم «القاعدة». وأفاد مصدر أمني «الاتحاد»، بأن عناصر إرهابية قامت بزراعة عبوة ناسفة بجوار مقر إدارة السلطة المحلية القديم وسط زنجبار، وأن عناصر الأمن تمكنت من العثور على العبوة المصنوعة محلياً وتفجيرها دون أن يخلف الانفجار أية خسائر.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الأمن انتشرت في محيط المنطقة، وشددت إجراءاتها لتعقب العناصر الإرهابية التي قامت بزرع العبوة الناسفة. من جانبه، أكد محافظ أبين، اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة سوف تتصدى لكل الخارجين على القانون وعناصر الإرهاب الذين لا يريدون لأبين الاستقرار والتنمية.