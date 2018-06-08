المونديال يجدد صراع النجم الأول بين ميسي ورونالدو

فرانكفورت (د ب أ)

عندما تنطلق فعاليات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، سيكون الصراع على لقب النجم الأول للبطولة مفتوحاً بشكل أكبر، مما كان عليه في أي نسخة سابقة من بطولات كأس العالم.

فلا توجد بطولة يمكنها رفع القيمة التسويقية لأي لاعب أو خطف الأضواء والاهتمام تجاه أي لاعب، مثلما هي الحال بالنسبة لبطولات كأس العالم.

وفي ظل المستويات التي شهدتها العديد من بطولات الدوري المحلية في أوروبا خلال الموسمين الماضيين، يبدو أن العديد من اللاعبين سيكون لديهم الطموح لنيل نصيبهم من الأضواء والشهرة خلال المونديال الروسي.

وقبل أيام على انطلاق فعاليات البطولة، لا يستطيع أحد التكهن بهوية اللاعب الذي سيفوز بلقب أفضل لاعب في البطولة، وهل سيكون هو نفسه من يقود منتخب بلاده إلى اللقب العالمي؟ أم أن مجرد تقديم عروض قوية في البطولة يكفي لنيل هذا اللقب بغض النظر عن المنافسة على كأس البطولة.