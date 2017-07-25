الصليب الأحمر: انتشار الكوليرا في اليمن يأخذ «منحى خطيراً»



تاريخ النشر: الثلاثاء 25 يوليو 2017 الكويت (وكالات) حذر رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر بمنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يحيى عليبي من أن انتشار وباء الكوليرا في اليمن يأخذ «منحى خطيراً وسريعاً». وقال عليبي في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية أمس، إن «الكوليرا من الأوبئة التي تنتشر بسرعة وتزداد فرص انتشارها أثناء الحروب بسبب سوء الخدمات الصحية وصعوبة إيصال الأدوية واللقاحات للمصابين». وأوضح أن عدد الإصابات بالوباء في اليمن تجاوز 300 ألف حالة، مشيراً إلى أن من بين كل 100 يمني هناك شخص واحد مصاب بالكوليرا فيما يموت 30 يمنياً كل يوم بسبب الوباء. وأوضح أن وباء الكوليرا انتشر في 20 محافظة في اليمن وسط ارتفاع حالات الإصابة به وتردي البنى التحتية لاسيما المستشفيات.