ابن دغر يشيد بدعم ومساندة الإمارات للشعب اليمني

عدن (الاتحاد، وكالات)

أشاد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر بالدعم المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق الهلال الأحمر الإماراتية وكل دول التحالف العربي وكل من قدم دعماً وساند اليمن في هذه الظروف الصعبة.

وقال ابن دغر خلال استقباله في عدن أمس، مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدرس غيبريسوس والمدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف أنتوني ليك والمدير التنفيذي لمنظمة الغذاء العالمي ديفيد بيسلي والوفد المرافق لهم الذين يزورون اليمن حالياً لتنظيم جهود المساعدات الإغاثية والإنسانية والصحية، إن طريق إنهاء معاناة الشعب اليمني والذهاب إلى السلام هو تنفيذ مرجعيات الحل في اليمن والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216. وخلال اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن تسهم الزيارة في تخفيف معاناة وآلام اليمنيين جراء انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح على الدولة والسلطة الشرعية، منوهاً بدعم المنظمات الدولية لليمن في المجال الإغاثي والإنساني ومواجهة وباء الكوليرا وغيرها من المساعدات التي قدمتها منظمات الأمم المتحدة في مختلف المجالات وخاصة الصحية والغذائية.

وجدد ابن دغر مطالبة الحكومة بنقل مقرات المنظمات الدولية إلى عدن لكي تعمل بكل حرية وسهولة لنقل المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى عموم المحافظات دون استثناء.. مؤكداً أن الحكومة ستقدم الدعم لتلك المنظمات للقيام بعملها بكل مسؤولية وشفافية وحيادية. وأشار إلى أن الحكومة مسؤولة عن كل الشعب اليمني في جميع المحافظات، كما تؤكد الحكومة الشراكة مع الأمم المتحدة في جهودها لتخفيف آثار الانقلاب على الشعب اليمني.

وقال رئيس الوزراء «صرفنا المرتبات في جميع المحافظات المحررة وأرسلنا بعض المرتبات إلى المحافظات التي تحت سيطرة الانقلابيين استشعاراً منا بالمسؤولية الوطنية تجاه جميع المواطنين وعملنا على توفير بعض الخدمات الأساسية في المحافظات المحررة وطالبنا الأمم المتحدة بالضغط على المليشيا الانقلابية بتوريد الإيرادات لكي نستمر في صرف المرتبات لجميع الموظفين دون استثناء ولكن للأسف قوبل مقترحنا بالرفض، بل وسخرت إيرادات المناطق التي تحت سيطرتها والمقدرة بـ 681 مليار ريال يمني لصالح ما يسمى المجهود الحربي وهو ما يكفي لدفع مرتبات موظفي الدولة لمدة 9 أشهر على الأقل».