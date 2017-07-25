القاسمي يستكشف «الألف بحيرة»

إيفاسكولا (الاتحاد)

أكمل الشيخ خالد بن فيصل القاسمي مع ملاحه كريس باترسون الاستعدادات الأخيرة لخوض رالي فنلندا «الجولة التاسعة من بطولة العالم للراليات»، حيث خاض الشيخ خالد القاسمي تجارب طويلة على متن سيارة السيتروين سي3 دبليو.آر.سي في مرحلة سريعة طولها 3.2 كلم قام خلالها بعدة طلعات اختبر فيها سرعة السيارة وأدائها مع عدد من معايير الضبط المختلفة لنظام التعليق.

وتنطلق أولى مراحل الرالي الذي اشتهر باسم رالي «الألف بحيرة» بعد غد ويختتم الأحد المقبل.

ويتألف رالي فنلندا من 25 مرحلة حصوية خاصة بالسرعة بطول 314 كيلومتراً تقريباً وينطلق بمرحلة استعراضية طولها 2.31 كلم، تبدأ المنافسات بشكل أقوى في اليوم الثاني الذي يتألف من 12 مرحلة طولها 145.71 كلم، ويتضمن اليوم الثالث 8 مراحل طولها 132.3 كلم لتسدل الستارة على الرالي بأربع مراحل خاصة منها مرحلة النقاط الإضافية.

وقال الشيخ خالد القاسمي: «لقد أمضينا يوماً مهماً من التجارب خصوصاً بعد مشاركتي الأخيرة على متن السي3 دبليو.آر.سي في رالي البرتغال مايو الماضي»، وأضاف: «رالي فنلندا سريع جداً ومن المهم أن نبني ثقتنا خلف مقود السيارة في مثل هذا النوع من المراحل، قمنا بتجربة معايير ضبط مختلفة لنظام التعليق وأنا سعيد بالنتائج وآمل أن تنعكس بشكل إيجابي وأن تكون إضافة جيدة خلال الرالي».

بالإضافة لمشاركة الشيخ خالد القاسمي، يضم فريق سيتروين توتال أبوظبي العالمي في رالي فنلندا البريطاني كريس ميك الفائز بنسخة العام الماضي مع ملاحه بول نيجل، بالإضافة إلى الأيرلندي كريج برين وملاحه سكوت مارتن الفائزين بالمركز الثالث في العام الماضي أيضاً.