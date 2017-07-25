الوحدة والأهلي.. مواجهة ترفض «أنصاف الــــحلول» !

محمد سيد أحمد (القاهرة)

يرفع الوحدة والأهلي شعار الفوز، عندما يلتقيان في الساعة الحادية عشرة مساء اليوم بتوقيت أبوظبي، على استاد السلام بالقاهرة، في مواجهة من «العيار الثقيل» وصعبة وقوية، لا تقبل «أنصاف الحلول»، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى للبطولة العربية، وتسبقها في الساعة الثامنة مساء مباراة الفيصلي الأردني ونصر حسين داي الجزائري في المجموعة ذاتها.

ورغم أن «العنابي» يشارك في البطولة، في إطار تحضيراته للموسم الجديد، فإنه يعمل على تعويض خسارته للمباراة الأولى أمام نصر حسين داي بهدفين، وتحسين وضعه في المجموعة، وإنعاش حظوظه في التأهل إلى نصف النهائي، خاصة أنه يملك الأدوات التي تمكنه من تحقيق هذه الغاية، على الرغم من فترة الإعداد القصيرة التي سبقت البطولة.

وأجرى الفريق تدريبين بالفندق بصالة الحديد، وتدريب وحيد بالكرة مساء أمس، استعداداً للقاء الذي يأتي بعد ثلاثة أيام فقط من لقاء الجولة الأولى.

ويدخل الوحدة المباراة وسط غياب لاعبيه تيجالي للإيقاف، وخالد باوزير للإصابة، بينما تعزز صفوفه عودة الجناح المغربي مراد باتنا الذي غاب عن اللقاء الأول بسبب إصابة عضلية.