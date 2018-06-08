عرض «موال حدادي» الإماراتي في سوق عكاظ

محمد عبدالسميع (الشارقة)

تشارك الإمارات العربية المتحدة بمسرحية «موال حدادي»، ضمن الدورة الثانية عشرة لسوق عكاظ، المقامة في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 27 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو 2018 م، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والذي تشرف على تنظيمها جامعة الطائف، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

ومسرحية «موال حدادي»، من إنتاج مسرح رأس الخيمة الوطني، وتأليف الكاتب المسرحي إسماعيل عبدالله، وإخراج الفنان مرعي الحليان، وتمثيل كل من: جاسم الخراز، موسى البقيشي، سعيد بتيجة، عبدالحميد البلوشي، مبارك خميس وآخرين. وتعد مسرحية «موال حدادي» من العروض المسرحية المميزة التي شاركت في أيام الشارقة المسرحية 2018، ونالت العديد من الجوائز والترشيحات، أهمها جائزة أفضل نص، وجائزة أفضل ممثل دور ثانٍِ.

تستعيد المسرحية فترة الأربعينيات من القرن الماضي، مسلطة الضوء على حكاية رجل خليجي يدعى حميدان، يجتهد في العمل كساق في مطعم ملحق بمخيم لجيش المستعمر الانجليزي، واضعاً تطلعاته وآماله فوق كل شيء من أجل امتلاك المال والجاه والسلطة.

إلى جانب «موال حدادي» سيكون سوق عكاظ على موعد مع العروض المسرحية الخليجية التالية: (المفتاح) البحرين، (المحطة لا تغادر) جازان، (الماثولي) الكويت، (تنصيص) السعودية، (حزاوي حمدان) عمان، و(المظلة) جامعة الطائف.

ويتضمن البرنامج الثقافي لسوق عكاظ في هذه الدورة، إقامة 10 ندوات ثقافية، و8 ورش عمل، و3 أمسيات شعرية، ومسابقة للعروض المسرحية، ومسابقة للفنون الشعبية، وبمشاركة عددٍ من المثقفين والأدباء والشعراء العرب، وبحضور إعلامي باهر ومميز.