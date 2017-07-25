تراجع صيد وحيد القرن في جنوب أفريقيا

جوهانسبرج (أ ف ب)

سجّل عدد حيوانات وحيد القرن التي قضت بنيران الصيادين في جنوب أفريقيا في النصف الأول من عام 2017 تراجعاً إلى 529، علماً بأن العدد في الفترة نفسها من العام الماضي كان 543، بحسب ما أعلنت السلطات أمس الاثنين.

وقالت وزيرة البيئة ايدنا موليوا: «هذا التراجع يجعلنا نشعر بتفاؤل حذر، لكن ذلك لا يكفي لأن نعلن الانتصار» في الحرب على الصيد غير الشرعي الذي يكاد يودي بأنواع عدة في غابات أفريقيا. وتعمل جنوب أفريقيا منذ عشر سنوات على مكافحة صيد حيوانات وحيد القرن التي تقضي ضحية الطلب الكبير على العاج في فيتنام والصين، حيث يسود اعتقاد بمزاياها العلاجية. ويقتل يومياً ثلاثة حيوانات وحيد قرن في المعدل في جنوب أفريقيا.

ويباع الكيلوجرام الواحد من العاج في السوق السوداء بستين ألف دولار، أي أنه أغلى من الذهب والكوكايين.

في يناير الماضي، أوقفت الشركة في جنوب أفريقيا 359 شخصياً يشتبه في أنهم صيادون أو على علاقة بتجارة العاج. وفي السنوات الثماني الماضية، قتل الصيادون ربع حيوانات وحيد القرن في جنوب أفريقيا، التي تضم معظم هذا النوع من الحيوانات في العالم.