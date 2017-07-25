40 ٪ من الروس يعتبرون الاحترار المناخي «بدعة»

موسكو (أ ف ب)

أظهرت دراسة نشرت نتائجها أمس الاثنين أن ما يقرب من 40% من الروس يعتبرون أن الاحترار المناخي بدعة ولا يعدو كونه من التكهنات. وبينت هذه الدراسة التي أجراها معهد «فيزيوم» الوطني للاستطلاعات أن ما يقرب من 40% من الأشخاص المستطلعة آراؤهم أي بزيادة خمس نقاط عما كانت عليه النسبة قبل عشر سنوات، يرون أن «الاحترار المناخي مشكلة مخترعة وموضوع قائم على التكهنات للأشخاص الذين يريدون اللعب على وتر الخوف الطبيعي للبشر في مواجهة الكوارث الطبيعية». غير أن هذا الاستطلاع الذي أجري في منتصف الشهر الجاري وشمل 1200 شخص، أظهر أن أكثر من نصف الروس (51%) يعتبرون أن الاحترار «مشكلة جدية تتطلب حلاً فورياً». ويعتبر (55%) أن الظاهرة لها أثر «سلبي» على البلاد.

وفي بعض مناطق روسيا، كانت الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية بـ6 درجات مئوية إلى 7 في عام 2016.