«دانكرك» يتصدر إيرادات السينما الأميركية

لوس أنجلوس (أ ف ب)

احتل فيلم «دانكرك» الذي تدور أحداثه، عن إجلاء 400 ألف جندي بريطاني خلال الحرب العالمية الثانية، صدارة إيرادات شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية مع 50,5 مليون دولار في الأسبوع الأول لعرضه، بحسب أرقام مؤقتة نشرتها شركة «اكزيبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وقد نال هذا الفيلم للمخرج البريطاني كريستوفر نولان استحسانا لدى النقاد.

وحل في المرتبة الثانية فيلم «غيرلز تريب» مع كوين لطيفة وجادا بينكت سميث زوجة ويل سميث مع إيرادات 30,37 مليون دولار. وتراجع إلى المرتبة الثالثة فيلم «سبايدر مان: هومكامينغ»، محققا 22 مليون دولار (251,7 مليون في المجموع).

كما خسر الجزء الجديد من سلسلة «كوكب القردة» بعنوان «وور فور ذي بلانيت أوف ذي إيبس» موقع الصدارة محرزا المركز الرابع مع 20,4 مليون دولار.

أما الفيلم الجديد للمخرج الفرنسي لوك بيسون بعنوان «فاليريان اند ذي سيتي اوف ايه ثاوزند بلانتس»، فحل خامسا مع 17,02 مليون دولار.

وتلاه في المرتبة السادسة فيلم «ديسبيكابل مي3» حاصدا 12,7 مليون دولار.

واحتل المرتبة السابعة فيلم «بايبي درايفر» بتراجع ثلاثة مراكز عن الأسبوع الفائت حاصدا 6 ملايين دولار.

وفي المرتبة الثامنة فيلم «ذي بيج سيك» مع عائدات بقيمة خمسة ملايين دولار. أما فيلم «ووندر وومان» فتراجع إلى المركز التاسع حاصدا 4,6 مليون دولار (389 مليون دولار في ثمانية أسابيع). وحل عاشراً فيلم الرعب «ويش آبن» الذي حصد 2,48 مليون دولار.