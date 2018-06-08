رئيس «زد. تي. إي» يعتذر ويتعهد ببداية جديدة بعد رفع عقوبات أميركية

هونج كونج (رويترز)

اعتذر رئيس زد.تي.إي كورب الصينية للموظفين والعملاء أمس، بعد أن وافقت شركة التكنولوجيا على سداد غرامة قدرها مليار دولار إلى الولايات المتحدة لإنهاء حظر أصاب أعمالها بالشلل.

كذلك وافقت ثاني أكبر شركة صينية لصناعة معدات الاتصالات الخميس على تغيير قيادتها، في مقابل رفع حظر على شراء المكونات من الموردين الأميركيين.

وقال مصدر في الشركة: «إن يين يي مين رئيس مجلس الإدارة قدم في مذكرة إلى الموظفين اعتذاره إلى العملاء والمساهمين وشركاء العمل قائلاً: (إن الشركة ستتعلم من أخطائها وتحاسب المسؤولين عنها)».

وكتب يين وفقاً للمصدر يقول: «هذه المسألة ترجع إلى مشاكل قائمة في ثقافة الامتثال بالشركة وعلى مستوى الإدارة»، مضيفاً: «إن الأزمة نجمت عن أخطاء ارتكبتها قلة من قيادات زد.تي.إي وموظفيها».