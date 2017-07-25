وفاة فيلسوفة فرنسية غرقاً بعدما أنقذت أطفالاً



تاريخ النشر: الثلاثاء 25 يوليو 2017 باريس (أ ف ب) توفيت عالمة النفس والفيلسوفة الفرنسية آن دوفورمانتيل البالغة من العمر 53 عاماً غرقاً، بعدما أنقذت أطفالاً على شاطئ بامبلون جنوب شرق فرنسا، بحسب ما أعلنت مصادر في عائلتها لوكالة فرانس برس مساء أمس الأول الأحد. وعلقت وزيرة الثقافة الفرنسية فرنسواز نيسان في تغريدة على موقع «تويتر» على هذا النبأ بالقول «كانت فيلسوفة كبيرة ومحللة نفسية، كانت تساعدنا على الحياة والتفكير في عالمنا اليوم». وهي بدأت الكتابة في عام 1997، ولديها عدد من الكتب والأبحاث منها «مديح الخطر» الصادر عام 2011، و«ذكاء الأحلام» في عام 2012، و«قوة النعومة» في عام 2013. وهي كانت تكتب منذ عامين مقالات في صحيفة «ليبراسيون» ذات التوجهات اليسارية.