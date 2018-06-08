ارتـفاع صـادرات الصين %12.6 في مـايـو

بكين (رويترز)

نمت صادرات الصين 12.6% عنها قبل عام في مايو، في حين زادت الواردات 26% متجاوزة توقعات السوق في نبأ طيب لصناع السياسات في بكين، بينما يخوضون مفاوضات تجارية مضنية مع واشنطن.

وبلغ الفائض التجاري الصيني 24.92 مليار دولار في مايو، وفقاً لما أظهرته البيانات الجمركية أمس الأول. توقع المحللون أن يزيد الفائض التجاري إلى 31.9 مليار دولار في مايو من 28.38 مليار في أبريل.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تكون شحنات مايو من أكبر بلد مصدر في العالم قد زادت عشرة بالمئة على أساس سنوي، مقارنة مع زيادة معدلة بلغت 12.7 % في أبريل.

وكان من المتوقع تباطؤ نمو الواردات إلى 18.7% في مايو مقارنة مع 21.5% قبل شهر. وللفترة من يناير إلى مايو، زادت الصادرات 13.3% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين نمت الواردات 21%. بدأت التجارة الصينية العام الحالي بداية قوية مدعومة بطلب مطرد في الداخل والخارج، لكن الضبابية تشوب أفق الصادرات بسبب الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة، والذي قد يعطل شحنات الصين وسلاسل إمدادها.