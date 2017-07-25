كسوف مرتقب في أميركا يشكل فرصة نادرة للعلماء

واشنطن (أ ف ب)
يشكل كسوف الشمس المرتقب في الولايات المتحدة في 21 أغسطس المقبل، فرصة نادرة للعلماء للتعمق في دراسة الشمس وحقلها المغناطيسي وتأثيرها على الغلاف الجوي للأرض، وهي الظاهرة الأولى من نوعها منذ 99 عاماً.
يأمل العلماء أن يستفيدوا من إقبال طلاب وهواة لعلوم الفضاء، على مراقبة الحدث وتصويره بالعدسات الفضائية وأجهزة التصوير وأجهزة الهاتف. وتقول كاري بلاك المسؤولة في مؤسسة «ناشونال ساينس فاوندايشن»: «سيكون هذا الكسوف مناسبة فريدة في التاريخ الحديث». وأضافت: «الصور الملتقطة ستكون موضع دراسة وتحليل على مدى سنوات عدة».
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