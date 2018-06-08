تراجع اقتصاد اليابان بعد عامين من النمو

طوكيو (أ ف ب)

تراجع الاقتصاد الياباني للمرة الأولى منذ عامين في مطلع العام الحالي، بحسب أرقام رسمية نشرت أمس، وتؤكد أرقاماً أولية صدرت الشهر الماضي.

وتراجع الاقتصاد الثالث في العالم بنسبة 0,2% في الربع الأول من عام 2018 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، ما يؤكد الأرقام الأولية، وذلك بعد نمو بـ0,1% في نهاية 2017، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

وكان خبراء اقتصاد يعولون على أداء أفضل بقليل بالمقارنة مع الأرقام الأولية المعلنة في أواسط مايو، وبالتالي على تراجع بـ0,1% بالمقارنة مع الفصل السابق.

إلا أنه وإذا كانت الاستثمارات أقوى مما كان معتقداً، فإن استهلاك الأسر تراجع بدلاً من أن يظل على حاله، بينما بقيت الصادرات قوية (+0,65). ويشكل هذا التراجع نهاية لثمانية فصول من النمو المتواصل.

وتشكل هذه الأرقام ضربة للسياسات الاقتصادية لرئيس الوزراء شينزو آبي، مع أن خبراء الاقتصاد يتوقعون تعافياً سريعاً مع تحسن في أسواق العمل، بينما الثقة في مجال الأعمال لا تزال قوية.