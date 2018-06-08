دراسة: الدول الصناعية الأكثر استفادة من العولمة

جوترسلوه (د ب أ)

أكدت دراسة أن شعوب الدول الصناعية هي أكثر الشعوب التي استفادت من العولمة.

وأظهر تقرير العولمة لعام 2018، الذي أعدته مؤسسة «بيرتلسمان» الألمانية ونُشرت نتائجه أمس الأول، في مدينة جوترسلوه الألمانية، أن ألمانيا تحل في المركز السادس عالمياً من حيث الاستفادة من مميزات التشابكات الاقتصادية العالمية.

وحلت في المركز الأول سويسرا، تلتها اليابان، وفنلندا، وأيرلندا.

وجاءت في ذيل القائمة الهند، وسبقتها الصين في المركز قبل الأخير.

ولم تحقق دول صاعدة أخرى مثل الأرجنتين وروسيا مراكز جيدة في التقرير الذي يقارن بين 42 دولة صناعية وصاعدة، ويقيس تأثيرات التشابك الدولي على رخاء الأمم.

وأشارت الدراسة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا ارتفع من عام 1990 حتى عام 2016 بعد حساب تطور الأسعار بمقدار 1150 يورو للفرد في العام بفضل العولمة. وبلغت الزيادة بالنسبة لسويسرا، خلال نفس الفترة الزمنية 1900 يورو، بينما بلغت في الهند 20 يورو فقط، والصين 90 يورو والمكسيك 120 يورو.

وحلت الولايات المتحدة في المركز الخامس والعشرين بزيادة في الناتج المحلي الإجمالي قيمتها 445 يورو للفرد في العام.