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صيارفة: نمو التحويلات المالية للمقيمين %10 خلال شهر رمضان

أسعار عملات «المركزي» استرشادية والسوق مرتبط عالمياً
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تاريخ النشر: السبت 09 يونيو 2018

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أكد صيارفة عاملون في السوق المحلية، أن أسعار العملات الأجنبية لدى الشركات ومكاتب الصيرفة تحدد تبعاً للتغييرات في أسعارها بالأسواق الدولية بشكل مباشر، فيما الأسعار التي بدأ المصرف المركزي باصدرها اعتباراً من منتصف مايو 2018 لأغراض احتساب الضرائب، تعتبر أسعاراً استرشادية.

وأوضحوا أن السوق المحلية التي يعمل بها ما يقارب 140 شركة صيرفة تشهد منافسة شديدة جدا في هذا القطاع، و لذلك لا يمكن للشركات رفع الأسعار أو التوسع في هامش الرسوم و العمولات التي تتقاضاها من عمليات الصرافة أو التحويلات، لأنها ستكون مهددة بخسارة عملائها.

وقالوا، إن الأسعار التي يصدرها المركزي هي أسعار استرشادية وغير ملزمة لشركات الصيرفة، إلا أنها ملزمة لقطاعات الأعمال بالدولة لغرض احتساب الضرائب، في تاريخ محدد ومقابل عملة أجنبية محددة.

وأوضحوا أن السوق شهدت نمواً مهماً في نشاط التحويلات المالية والصيرفة خلال شهر رمضان المبارك الحالي، مقدرين النمو في قيمة التحويلات المالية من المقيمن بالدولة إلى بلدانهم بنسبة تصل إلى 10% مقارنة مع الأشهر السابقة لاسيما للبدلان العربية و الإسلامية.

قال محمدالأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة، إن قائمة أسعار العملات الأجنبية التي بدأ المصرف المركزي إصدارها بشكل يومي، اعتباراً من منتصف شهر مايو 2018 تقريبا، تعتبر أسعاراً استرشادية بالنسبة لقطاع الصيرفة في السوق المحلية، مبيناً أن «المركزي» يصدر هذه القائمة لغايات احتساب قيمة الضريبة بحسب ما ما هو معلن، موضحاً أن «المركزي» لم يطلب من شركات الصيرفة بالدولة الالتزام بهذه الأسعار. ... المزيد
     
 

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