أسعار عملات «المركزي» استرشادية والسوق مرتبط عالمياً

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أكد صيارفة عاملون في السوق المحلية، أن أسعار العملات الأجنبية لدى الشركات ومكاتب الصيرفة تحدد تبعاً للتغييرات في أسعارها بالأسواق الدولية بشكل مباشر، فيما الأسعار التي بدأ المصرف المركزي باصدرها اعتباراً من منتصف مايو 2018 لأغراض احتساب الضرائب، تعتبر أسعاراً استرشادية.

وأوضحوا أن السوق المحلية التي يعمل بها ما يقارب 140 شركة صيرفة تشهد منافسة شديدة جدا في هذا القطاع، و لذلك لا يمكن للشركات رفع الأسعار أو التوسع في هامش الرسوم و العمولات التي تتقاضاها من عمليات الصرافة أو التحويلات، لأنها ستكون مهددة بخسارة عملائها.

وقالوا، إن الأسعار التي يصدرها المركزي هي أسعار استرشادية وغير ملزمة لشركات الصيرفة، إلا أنها ملزمة لقطاعات الأعمال بالدولة لغرض احتساب الضرائب، في تاريخ محدد ومقابل عملة أجنبية محددة.

وأوضحوا أن السوق شهدت نمواً مهماً في نشاط التحويلات المالية والصيرفة خلال شهر رمضان المبارك الحالي، مقدرين النمو في قيمة التحويلات المالية من المقيمن بالدولة إلى بلدانهم بنسبة تصل إلى 10% مقارنة مع الأشهر السابقة لاسيما للبدلان العربية و الإسلامية.