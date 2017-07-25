«بانيبال» تطفئ شمعتها الـ «20»

محمد نجيم (الرباط)

نظمت في مدينة أصيلة، في إطار الأنشطة الثقافية لمنتدى أصيلة الثقافي الدولي، ندوة احتفالية بمناسبة الذكرى العشرين لصدور مجلة «بانيبال»، التي يصدرها من لندن الروائي والكاتب العراقي صاموئيل شمعون والأديبة والناشرة البريطانية مارغريت أوباناك. وقد شهدت الاحتفالية مشاركة عدد كبير من الأدباء والشعراء والمشتغلين بالترجمة والصحافة الثقافية منهم: الروائي التونسي حسونة المصباحي، الكاتب المغربي إسماعيل غزالي، الكاتبة والقاصة المغربية لطيفة باقا، فاضل العزاوي، خالد النجار، أحمد المديني، وليد حرامنة، المترجمة اليابانية كاورويا موتو، المترجم الألماني هارتمونت فيندرشن، وأسماء أخرى. ونسق أشغال الندوة الناقد والأكاديمي المغربي شرف الدين ماجدولين.

واعتبرت ناشرة المجلة «مارغريت أوباناك» أن «بانيبال» كانت سبّاقة إلى التعريف بالأدب العربي، مؤكدةً أنها خصصت أعدادها لملاحق وملفات أدبية في بلدان عربية، وقدمت ملفات خاصة عن محمود درويش وأدونيس، وزكريا تامر وأسماء أخرى.

وقدمت المترجمة اليابانية كاروياما موتو ورقتها التي اعتبرت فيها أن مجلة «بانيبال» أتاحت للقارئ العالمي التعرف على أسماء كبيرة في سماء الأدب العربي من قبيل نجيب محفوظ، عبد الرحمن منيف، إميل حبيبي، أحمد المديني، رشيد بوجدرة، آسيا جبار، الطاهر بن جلون وغيرهم.