50 مليار دولار حزمة إنقاذ من «النقد الدولي» للأرجنتين

بوينس آيرس (أ ف ب)

أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني نيكولاس دوخوفني أمس الأول، أن بلاده حصلت من صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 50 مليار دولا سيتم الإفراج عنها على دفعات تمتد على ثلاث سنوات، وذلك مقابل تعهدها إجراء إصلاحات عميقة لخفض الإنفاق العمومي.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي في بوينس آيرس، «لقد لجأنا الى صندوق النقد الدولي لتفادي حدوث أزمة».

وأضاف أن الاتفاق الذي أبرمته الأرجنتين مع صندوق النقد يخفّض العجز المتوقع في موازنة البلاد قبل سداد الدين الى 2.7% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 3.2% كانت متوقعة سابقاً. ومع أن الوضع الاقتصادي في الأرجنتين لا يعتبر كارثياً إلا أن الدولة الأميركية اللاتينية بحاجة لتعزيز احتياطاتها وإرساء الاستقرار في سوق الصرف، وتحسين المناخ الاقتصادي لجذب الاستثمارات. ومنذ 10 سنوات يتجاوز معدل التضخم السنوي في الأرجنتين 20%.