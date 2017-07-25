حبيب الصايغ: الإمارات تقدم نموذجاً في التعامل مع قضايا الشباب

أبوظبي (الاتحاد)
استعرض حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، مجموعة من القضايا التي تهم الشباب العربي في مجالات التربية والثقافة والتكنولوجيا، إضافة إلى الإمكانات المتاحة لتفعيل دور الشباب، والدفع بهم نحو مراكز اتخاذ القرار في ما يخص المجتمعات التي ينتمون إليها، وتوقف خصوصاً عند تجربة دولة الإمارات في التعامل مع هذه القضايا.
جاء ذلك خلال اللقاء الحواري الأول الذي نظمته مكتبة الإسكندرية ضمن مبادرة «شباب من أجل التغيير»، واستضافت فيه شباباً وشابات من عدة بلدان من بينها مصر والأردن وتونس والجزائر والسعودية وعمان والمغرب وموريتانيا ومالي وتشاد ومالاو وموزمبيق ونيجيريا، لاستطلاع آرائهم بشأن الثقافة العربية والأفريقية، وذلك بحضور كلّ من الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور خالد عزب مدير قطاع المشروعات الخاصة.
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وحرص الفقي على التذكير بدور المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في إعادة بناء المكتبة، وأبدى استعداد المكتبة للتعاون مع جميع الجهات المعنية في الإمارات، وبقية الدول الأخرى.