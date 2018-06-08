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"ترامب" و"كيم" يلتقيان في شوارع سنغافورة
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تاريخ النشر: الجمعة 08 يونيو 2018

سنغافورة (وكالات)

التقى شخصان يشبهان الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، اليوم الجمعة، في شوارع مدينة سنغافورة حيث ستعقد القمة المرتقبة بين الزعيمين بعد أربعة أيام.

وأثار الشخصان جلبة في شوارع المدينة، في الوقت الذي تشدد فيه السلطات إجراءات الأمن استعدادا للقمة المرتقبة بين الزعيمين.

وظهر هوارد إكس الذي يشبه زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، برفقة دينيس آلان، الذي يشبه دونالد ترامب وهما يبتسمان ويلوحان، بينما كانا يسيران يدا بيد، وسط سنغافورة اليوم الجمعة، فيما كانت حشود المارة تحدق فيهما.
والتقط المارة صور شخصية (سيلفي) لمثيلي كيم وترامب مع الجمهور وقاما بالرد على أسئلة الصحفيين.

وتتشابه ملامح الفنان الأسترالي-الصيني، هوارد إكس، بشكل غريب مع ملامح زعيم كوريا الشمالية، إلى جانب شعره الناعم، ونظارته ذات الإطار الأسود وملابسه السميكة التي تشبه سترة "ماو".
وكان مقلد ترامب، وهو من ولاية شيكاغو في الولايات المتحدة، يرتدي بالمقابل، سترة سوداء ورابطة عنق حمراء، بتسريحة الشعر الأشقر، الذي يتسم بها الرئيس ويرتدي قبعة حمراء مكتوب عليها "اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".
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