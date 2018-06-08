"ترامب" و"كيم" يلتقيان في شوارع سنغافورة

سنغافورة (وكالات)

التقى شخصان يشبهان الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، اليوم الجمعة، في شوارع مدينة سنغافورة حيث ستعقد القمة المرتقبة بين الزعيمين بعد أربعة أيام.



وأثار الشخصان جلبة في شوارع المدينة، في الوقت الذي تشدد فيه السلطات إجراءات الأمن استعدادا للقمة المرتقبة بين الزعيمين.



وظهر هوارد إكس الذي يشبه زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، برفقة دينيس آلان، الذي يشبه دونالد ترامب وهما يبتسمان ويلوحان، بينما كانا يسيران يدا بيد، وسط سنغافورة اليوم الجمعة، فيما كانت حشود المارة تحدق فيهما.



والتقط المارة صور شخصية (سيلفي) لمثيلي كيم وترامب مع الجمهور وقاما بالرد على أسئلة الصحفيين.

وتتشابه ملامح الفنان الأسترالي-الصيني، هوارد إكس، بشكل غريب مع ملامح زعيم كوريا الشمالية، إلى جانب شعره الناعم، ونظارته ذات الإطار الأسود وملابسه السميكة التي تشبه سترة "ماو".

