خالد بن حمد يشيد بجهود «قوى» الإمارات

دبي (الاتحاد)

أشاد الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس اتحاد غرب آسيا رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى بجهود اتحاد الإمارات لألعاب القوى، مثمناً تلك الجهود التي تصب في خانة مصلحة «أم الألعاب» العربية والآسيوية. جاء ذلك خلال استقبال الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، المستشار أحمد الكمالي عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لألعاب القوى رئيس الاتحاد المحلي لألعاب القوى على هامش اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا، والتي أقيمت بالعاصمة البحرينية المنامة لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد للفترة المقبلة حتى 2020.

ونقل المستشار أحمد الكمالي تحيات وتقدير اللورد سباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي إلى رئيس اتحاد غرب آسيا، متمنياً له التوفيق في قيادة اللعبة في هذه المنطقة.

وبحث الشيخ خالد بن حمد آل خليفة مع الكمالي سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد الإماراتي واتحادي البحرين وغرب آسيا بما يعزز من أوجه النشاط وتبادل الخبرات وتطوير اللعبة والتنسيق الكامل بين مواقف الاتحادات بما يعود عليهم بالفائدة الأمثل.

وأثنى الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على خطط الاتحاد الدولي للعبة وعلى فكرة إقامة لقاءات دولية بين المناطق المختلفة التابعة للاتحاد الآسيوي مثل اتحاد غرب آسيا واتحاد شرق آسيا واتحاد وسط آسيا وغيرها، بالإضافة إلى اللقاءات التنشيطية.

وكانت انتخابات اتحاد غرب آسيا لألعاب القوى قد أسفرت عن فوز الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بفترة رئاسية ثانية حتى 2020 بالإجماع وتم انتخاب ناصر سلطان المعمري نائب رئيس اتحاد الإمارات نائباً لرئيس اتحاد غرب آسيا مجدداً للفترة المقبلة، إلى جانب إسناد منصب الأمين العام للعقيد محمد أبو جلال وفازت بمقعد العضو النسائي الدكتورة فاطمة محمد من الاتحاد الفلسطيني، إلى جانب الأعضاء من الأردن والعراق وعمان ولبنان.

حضر اجتماع الجمعية العمومية المستشار أحمد الكمالي والشيخ شاجع المقدشي رئيس الاتحاد اليمني ورولاند سعد رئيس الاتحاد اللبناني. وتقرر أن تعقد اجتماعات مجلس إدارة اتحاد غرب آسيا للمرحلة القادمة وحتى 2020 عن طريق الفيديو بين الأعضاء على غرار ما يحدث في الاتحاد الدولي بدلاً من سفر الأعضاء شهرياً لدولة المقر.