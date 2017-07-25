25 لاعباً في تجمع منتخب اليد استعداداً لـ «الآسيوية»

رضا سليم (دبي)

يدشن منتخبنا لكرة اليد بعد غدٍ تدريباته بصالة نادي الشارقة استعداداً للبطولة الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم للرجال 2019، والتي ستقام في كوريا الجنوبية من 20 إلى 31 يناير المقبل، ويستمر التجمع لمدة 3 أيام، على أن يعود مجدداً 3 أغسطس المقبل ويستمر أيضاً لمدة 3 أيام أيضاً.

واختار الجزائري صالح بوشكريو مدرب المنتخب 25 لاعباً هم وليد إبراهيم ومحمد سعيد وشهاب غلوم من النصر ومحمد إسماعيل ورحمة غالب وماجد يوسف من الوصل وفراس محمد وطارق شاهين وبلال مال الله ومحمد عبدالله وخالد سعيد وأحمد هلال وضاحي محمد من الشارقة وعيسى البناي ومحمد يوسف ومرزوق أحمد وعبدالله أحمد ويوسف بلال ووحيد مراد وعبدالله درويش من شباب أهلي - دبي، وأحمد سالم وعبدالله عمر وعبدالله عبدالرحمن من العين وأحمد حسن وعبدالحميد الجنيبي من الجزيرة.

ويسعى الاتحاد لترتيب معسكر خارجي للمنتخب في مقدونيا واللعب عدد من المباريات التجريبية هناك لأجل زيادة الانسجام بين اللاعبين، خاصة أن المعسكرات الخارجية لها فوائد كثيرة في تواجد اللاعبين والجهاز الفني معاً.

يذكر أن هذه المجموعة اللاعبين سيتم تصفيتهم في المراحل الأخيرة من الإعداد خاصة أن القائمة تسمح بتسجيل 16 لاعباً فقط على أن يتواجد لاعبان في القائمة تحسبا لتغيير أي لاعب آخر للإصابة.

وتستمر التجمعات الأسبوعية للمنتخب مع بداية الموسم، الذي ينطلق 15 سبتمبر المقبل، بكأس السوبر، ثم الدوري 22 سبتمبر، حيث ربط الاتحاد برنامج المسابقات بالنسبة الرجال بالشكل الذي يمنح فرصة للمنتخب للتجمع، حيث ستكون هناك جولتان ثم تجمع للمنتخب، ويستمر هذا الوضع حتى 17 ديسمبر المقبل، حيث سيدخل المنتخب في معسكر داخلي ومنه يتجه للمشاركة في بطولة دولية استعداداً للبطولة الآسيوية.

كان الاتحاد قد اعتمد روزنامة الموسم الجديد وبرنامج إعداد المنتخب في اجتماعه الأخير برئاسة محمد عبدالكريم جلفار، بجانب المشاركات الخارجية للأندية خاصة أن هذا الموسم سيشهد بطولة الأندية الآسيوية التي يشارك فيها الشارقة بصفته بطل الدوري، والتي ستقام من 20 إلى 30 نوفمبر المقبل، بجانب بطولة العرب للمنتخبات التي ستقام من 24 إلى 28 ديسمبر المقبل.