25 لاعباً في تجمع منتخب اليد استعداداً لـ «الآسيوية»

رضا سليم (دبي)
يدشن منتخبنا لكرة اليد بعد غدٍ تدريباته بصالة نادي الشارقة استعداداً للبطولة الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم للرجال 2019، والتي ستقام في كوريا الجنوبية من 20 إلى 31 يناير المقبل، ويستمر التجمع لمدة 3 أيام، على أن يعود مجدداً 3 أغسطس المقبل ويستمر أيضاً لمدة 3 أيام أيضاً.
واختار الجزائري صالح بوشكريو مدرب المنتخب 25 لاعباً هم وليد إبراهيم ومحمد سعيد وشهاب غلوم من النصر ومحمد إسماعيل ورحمة غالب وماجد يوسف من الوصل وفراس محمد وطارق شاهين وبلال مال الله ومحمد عبدالله وخالد سعيد وأحمد هلال وضاحي محمد من الشارقة وعيسى البناي ومحمد يوسف ومرزوق أحمد وعبدالله أحمد ويوسف بلال ووحيد مراد وعبدالله درويش من شباب أهلي - دبي، وأحمد سالم وعبدالله عمر وعبدالله عبدالرحمن من العين وأحمد حسن وعبدالحميد الجنيبي من الجزيرة.
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يذكر أن هذه المجموعة اللاعبين سيتم تصفيتهم في المراحل الأخيرة من الإعداد خاصة أن القائمة تسمح بتسجيل 16 لاعباً فقط على أن يتواجد لاعبان في القائمة تحسبا لتغيير أي لاعب آخر للإصابة.
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كان الاتحاد قد اعتمد روزنامة الموسم الجديد وبرنامج إعداد المنتخب في اجتماعه الأخير برئاسة محمد عبدالكريم جلفار، بجانب المشاركات الخارجية للأندية خاصة أن هذا الموسم سيشهد بطولة الأندية الآسيوية التي يشارك فيها الشارقة بصفته بطل الدوري، والتي ستقام من 20 إلى 30 نوفمبر المقبل، بجانب بطولة العرب للمنتخبات التي ستقام من 24 إلى 28 ديسمبر المقبل.