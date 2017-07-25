الحوسني ينتزع الميدالية السادسة

أبوظبي (الاتحاد)

أضاف لاعب منتخبنا للجودو لفئة الشباب خليفة الحوسني ميدالية سادسة لرصيد منتخبنا في بطولة كأس آسيا للشباب للجودو التي اختتمت أمس الأول بمشاركة 14 دولة والتي تمثل حصاد أسبوعين بعد أن جاء تتويجه بالميدالية البرونزية بفوزه في مباراة المركزين الثالث والرابع على لاعب كوريا يونج، وسبقه الفوز على لاعب أصحاب الأرض بطل هونج كونج سين، فيما خسر في نصف النهائي أمام بطل كازاخستان.

وتأتي برونزية خليفة الحوسني، بعد ذهبيتي علي حسن الدرمكي في وزن 90 كجم وأحمد فيصل النقبي في وزن تحت 50 كجم بجانب برونزيتي أحمد الحوسني في وزن تحت 55 كجم وأول ميدالية نسائية لجودو ورياضة الإمارات في البطولة الآسيوية والتي أحرزتها ميثه عبدالله النيادي في وزن تحت 57 كجم، مما رفع رصيد منتخبنا قبل ختام البطولة إلى 6 ميداليات ليكرر الجودو الإماراتي الإنجاز، كما حدث في بطولة 2016 التي شهدت تألقه آسيوياً، وكذلك في الأولمبياد.

وتعود بعثة منتخبنا التي ضمت محمد جاسم عضو مجلس الإدارة أمين السر المساعد، والمدرب الياباني نويا هاراجوتشي بعد غد بعد أن خاض منتخب الأمل معسكر إعداد قصير بهونج كونج بجانب أبطال آسيا عقب البطولة القارية للشباب والناشئين استعداداً للاستحقاقات القادمة.

وكانت البعثة قد تلقت اتصالاً هاتفياً من محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو، مهنئاً بالنتائج الإيجابية التي حققها منتخب الأمل خلال مشاركته في بطولة كأس آسيا للشباب والناشئين للجودو وقبلها في بطولة العالم الرياضية للمدارس التي أقيمت مؤخراً في نيودلهي.

وقال: ما تحقق هو ثمرة ونتاج ثمانية أعوام من التخطيط والعمل الجاد الذي يستحق الإشادة والتحفيز بعد أن شهدت البطولة الآسيوية الأخيرة مستويات متقدمة كان مكان تقييم خبراء الجودو الآسيوي، مما يؤكد أن شباب وناشئي الإمارات كانوا بحجم التحدي خلال تلك المشاركة التي أكدت تصاعد مستوى الجودو بالإمارات وفق نهج سليم خطط له الاتحاد تطلعاً للعالمية استثماراً لإنجازات ناشئي وشباب الإمارات ونجاحاً لاستراتيجية الاتحاد التي يعمل مجلس الإدارة على تطويرها ودعمها.