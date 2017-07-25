12 حكماً وحكمة في ورشة العمل

دبي (الاتحاد)

نظمت لجنة الحكام باتحاد الشطرنج ورشة عمل للحكام بمقر نادي الشارقة للشطرنج استعداداً لبطولات الإمارات الفردية لفئات الرجال والفتيات والمراحل السنية للشباب والناشئين والأشبال والبراعم التي ستقام من 4 إلى 11 أغسطس المقبل، بناديي دبي والشارقة.

حاضر في الورشة الدولي ناجي محمد الرضى، وتركزت حول التعديلات الجديدة في القانون والتي بدأ تطبيقها من الأول يوليو الجاري، وشرح المحاضر مواد القانون والبنود التي تم إجراء التعديلات عليها مع تطبيق عملي لبعض الحالات التحكيمية، وتضمنت ورشة العمل آليات ضبط أنواع الساعات الإلكترونية المعتمدة من الاتحاد الدولي كما تم إطلاع الحكام على التوجيهات والتعليمات الفنية الخاصة بطولات الإمارات الفردية.

شارك في الورشة التي أقيمت لمدة يوم واحد، 12 حكماً وحكمة من المسجلين في الاتحاد.

حضر الورشة سعيد أحمد الخوري مسؤول الحكام بالاتحاد والذي أشاد بالتزام جميع الحكام والحرص على الحضور لأجل الاطلاع على آخر المستجدات في القانون الدولي للعبة خاصة أن التعديلات تطبق على البطولات المحلية، كما مثلت الورشة فرصة للرد على أسئلة جميع الحكام.

ووجه الخوري الشكر لمجلس إدارة الاتحاد والجهاز الفني على دعم الحكام المستمر وإتاحة الفرصة لهم للمشاركات الخارجية، بعد الموافقة على ترشيح مروة محمد صفر وعبدالله مراد المازمي للمشاركة في تحكيم مباريات ضمن بطولة آسيا للصالات والألعاب القتالية من 17 إلى 27 سبتمبر المقبل في تركمنستان، وكذلك مشاركة مريم منصور في تحكيم مباريات اللعبة ضمن الدورة الخامسة لرياضة المرأة بدول الخليج، الأخيرة وهو ما يمثل دعماً كبيراً وحافزاً لكل الحكام في المضي قدماً نحو تطور مستواهم من أجل المشاركة في البطولات الخارجية والتي تمثل واجهة للرياضة الإماراتية كما أنها تجذب الحكام الجدد.

وأضاف: اللجنة تسير في الاتجاه الصحيح نحو تجهز قاعدة كبيرة من الحكام في المستقبل وإتاحة الفرصة أمام الحاليين للترقي لمستوى القاريين والدوليين رغم أن لديها عدداً من الحكام الدوليين ولكننا نسعى لتأهيل المزيد خلال الفترة المقبلة.