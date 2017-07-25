12 حكماً وحكمة في ورشة العمل

دبي (الاتحاد)
نظمت لجنة الحكام باتحاد الشطرنج ورشة عمل للحكام بمقر نادي الشارقة للشطرنج استعداداً لبطولات الإمارات الفردية لفئات الرجال والفتيات والمراحل السنية للشباب والناشئين والأشبال والبراعم التي ستقام من 4 إلى 11 أغسطس المقبل، بناديي دبي والشارقة.
حاضر في الورشة الدولي ناجي محمد الرضى، وتركزت حول التعديلات الجديدة في القانون والتي بدأ تطبيقها من الأول يوليو الجاري، وشرح المحاضر مواد القانون والبنود التي تم إجراء التعديلات عليها مع تطبيق عملي لبعض الحالات التحكيمية، وتضمنت ورشة العمل آليات ضبط أنواع الساعات الإلكترونية المعتمدة من الاتحاد الدولي كما تم إطلاع الحكام على التوجيهات والتعليمات الفنية الخاصة بطولات الإمارات الفردية.
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حضر الورشة سعيد أحمد الخوري مسؤول الحكام بالاتحاد والذي أشاد بالتزام جميع الحكام والحرص على الحضور لأجل الاطلاع على آخر المستجدات في القانون الدولي للعبة خاصة أن التعديلات تطبق على البطولات المحلية، كما مثلت الورشة فرصة للرد على أسئلة جميع الحكام.
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وأضاف: اللجنة تسير في الاتجاه الصحيح نحو تجهز قاعدة كبيرة من الحكام في المستقبل وإتاحة الفرصة أمام الحاليين للترقي لمستوى القاريين والدوليين رغم أن لديها عدداً من الحكام الدوليين ولكننا نسعى لتأهيل المزيد خلال الفترة المقبلة.