«الفجيرة للشطرنج» يستضيف بطولة القدرة

الفجيرة (الاتحاد)

أعلن نادي الفجيرة للشطرنج، استضافة بطولة القدرة في نسختها الأولى، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لتشجيع ونشر فكرة الابتكار والإبداع، وتعد البطولة التي سيتم الكشف عن تفاصيلها والموعد المحدد لها وعدد الجهات المشاركة فيها خلال مؤتمر صحفي الشهر المقبل بالتعاون مع اتحاد اللعبة، ضمن الخطة الاستراتيجية للنادي 2013- 2018.

وتهدف البطولة إلى تطوير استراتيجيات اللاعبين من خلال تحقيق التوجه الصحيح في عملية التفكير الإيجابي في كل خطوة من خطوات المباراة، وتقليل الوقت المهدر في التفكير غير المنطقي في عملية حساب النقلات وابتكار نموذج جديد في تطوير مستوى اللاعبين من ناحية الخطط والاستراتيجيات.

وتمنح البطولة فرصة للمدربين لتقييم المستوى الفني للاعبين، ومنحهم قيمة مضافة، إذ إن الاشتراك فيها وحل المسائل الشطرنجية من شأنهما أن يضعا العقل في حالة عمل دائم، إلى جانب إضافة أوضاع شطرنجية جديدة تبقى مخزنة في ذاكرتهم وتمنحهم حافزاً للتدرب على نهايات الشطرنج والتكتيك، إلى جانب بناء لاعب متكامل قادر على التصرف في جميع مراحل اللعبة، لأن ارتباط المراحل الأربع بعضها ببعض بشكل يزيد من القدرات الذهنية والمهارات النظرية والعملية لتمكين اللاعب من اتخاذ القرار وتحديد الهدف للوصول إلى النتيجة.

كما تعزز البطولة القدرات الخاصة مثل الذكاء والذاكرة والانتباه والتفكير الحسابي المنطقي ودراسة وتحليل الوضعية على الرقعة وابتكار الأفكار والخطط اللازمة للتغلب على الصعوبات القائمة وإيجاد الحل المناسب، حيث تنعكس إيجاباً على الحياة اليومية بفضل الحاجة الدائمة لاتخاذ قرارات وفق أسس تحليلية وحسابية ومنطقية، وتمنح السعادة لممارسيها من خلال نجاحهم في إجراء حسابات دقيقة للوصول إلى الحل بعد أداء جيد خالٍ من الأخطاء الحسابية.

وأكد محمد عبد الله الزعابي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، أن البطولة تأتي في إطار ابتكار أساليب ونظم استراتيجية تحقق أهداف المنظومة الشطرنجية في الدولة، وهي فرصة لظهور الموهوبين والأذكياء وتحديد مدى قدراتهم على التخطيط واستشراف المستقبل في المنظومة الشطرنجية، موضحاً أن النادي قام بابتكار نظام وآلية جديدة في المسابقات الشطرنجية تعتمد على ذكاء وتخطيط اللاعبين لتحقيق نتائج تصب في تطوير مهاراتهم الشطرنجية وتعمل على إيجاد الحلول بطرق غير تقليدية.

وبدوره قال مهدي عبدالرحيم، الأمين العام المساعد للاتحاد، إنه يشجع هذا النوع من البطولات لأنها تخرج عن الإطار التقليدي لبطولات الشطرنج السنوية، كما تنعكس إيجاباً على المستوى الفني للاعبين بتعودهم على خطط لعب خصومهم.

وقال: مبادرة الدكتور عبدالله علي آل بركت رئيس النادي بإطلاق هذه البطولة واستضافتها في النادي، تستحق التقدير كونها ستكون تجريبية من 4 مراحل لحل المسائل الشطرنجية، وسيتم تطوير الفكرة لاحقاً حتى تتناسب مع النظام العالمي لمثل هذا النوع من البطولات وتأهيل أبطال باستطاعتهم المشاركة في المسابقات الدولية.