«الفجيرة للشطرنج» يستضيف بطولة القدرة

الفجيرة (الاتحاد)
أعلن نادي الفجيرة للشطرنج، استضافة بطولة القدرة في نسختها الأولى، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لتشجيع ونشر فكرة الابتكار والإبداع، وتعد البطولة التي سيتم الكشف عن تفاصيلها والموعد المحدد لها وعدد الجهات المشاركة فيها خلال مؤتمر صحفي الشهر المقبل بالتعاون مع اتحاد اللعبة، ضمن الخطة الاستراتيجية للنادي 2013- 2018.
وتهدف البطولة إلى تطوير استراتيجيات اللاعبين من خلال تحقيق التوجه الصحيح في عملية التفكير الإيجابي في كل خطوة من خطوات المباراة، وتقليل الوقت المهدر في التفكير غير المنطقي في عملية حساب النقلات وابتكار نموذج جديد في تطوير مستوى اللاعبين من ناحية الخطط والاستراتيجيات.
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كما تعزز البطولة القدرات الخاصة مثل الذكاء والذاكرة والانتباه والتفكير الحسابي المنطقي ودراسة وتحليل الوضعية على الرقعة وابتكار الأفكار والخطط اللازمة للتغلب على الصعوبات القائمة وإيجاد الحل المناسب، حيث تنعكس إيجاباً على الحياة اليومية بفضل الحاجة الدائمة لاتخاذ قرارات وفق أسس تحليلية وحسابية ومنطقية، وتمنح السعادة لممارسيها من خلال نجاحهم في إجراء حسابات دقيقة للوصول إلى الحل بعد أداء جيد خالٍ من الأخطاء الحسابية.
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وبدوره قال مهدي عبدالرحيم، الأمين العام المساعد للاتحاد، إنه يشجع هذا النوع من البطولات لأنها تخرج عن الإطار التقليدي لبطولات الشطرنج السنوية، كما تنعكس إيجاباً على المستوى الفني للاعبين بتعودهم على خطط لعب خصومهم.
وقال: مبادرة الدكتور عبدالله علي آل بركت رئيس النادي بإطلاق هذه البطولة واستضافتها في النادي، تستحق التقدير كونها ستكون تجريبية من 4 مراحل لحل المسائل الشطرنجية، وسيتم تطوير الفكرة لاحقاً حتى تتناسب مع النظام العالمي لمثل هذا النوع من البطولات وتأهيل أبطال باستطاعتهم المشاركة في المسابقات الدولية.