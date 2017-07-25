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«سارة» وصيفة في «بري ماندور»

«مبروكة» بطلة كأس الوثبة ستاليونز في لاتست
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تاريخ النشر: الثلاثاء 25 يوليو 2017

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت خيول «ياس» لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، انتصاراتها العالمية، حيث نالت الفرس «مبروكة» والمهر «رماس» المركزين الأول والثاني في سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1400 متر، (بري بيركجاي)، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق (قوائم)، البالغ جائزته المالية 25 ألف يورو، والذي أقيم يوم أمس الأول بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي، برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، ضمن فعاليات النسخة التاسعة، تحت شعار: «عالم واحد 6 قارات.. أبوظبي العاصمة».

وحققت «مبروكة»، بإشراف المدرب دي جوليمين، وبقيادة الكساندر جافلان، المركز الأول بجدارة بعد أن ظلت طوال مجريات السباق في الصفوف الخلفية قبل أن تنقض على الصدارة بصورة خاطفة.

وجاء فوز «مبروكة» البالغة من العمر 5 سنوات، والمنحدرة من نسل «مهاب» والفرس «شمايل» بفارق 0,75 طول عن شقيقها ورفيق إسطبلها المهر «رماس» لـ «ياس» بإشراف دي جوليمين، وبقيادة الفارس روبرتو كارلوس مونتنيجرو.

وسجلت «مبروكة» زمناً وقدره 1:31:57 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث المهر «المونتز مونلو» لماري اونج بورديت، بإشراف اليزابيث بيرنارد وبقيادة جان بيرنارد ايجوم.

وفي نفس يوم الحفل عبس الحظ للمهرة «سارة» لـ «ياس» بقيادة جان بيرنارد ايجوم، التي حلت في المركز الثاني بفارق عنق عن «ديسيه دو فيالتيه» بقيادة مايكل فورست، في سباق بري ماندورو لمسافة 1900 متر والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق البالغ جائزته المالية 12 ألف يورو، بمشاركة 7 خيول. ... المزيد
     
 

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