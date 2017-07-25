«مبروكة» بطلة كأس الوثبة ستاليونز في لاتست

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت خيول «ياس» لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، انتصاراتها العالمية، حيث نالت الفرس «مبروكة» والمهر «رماس» المركزين الأول والثاني في سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1400 متر، (بري بيركجاي)، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق (قوائم)، البالغ جائزته المالية 25 ألف يورو، والذي أقيم يوم أمس الأول بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي، برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، ضمن فعاليات النسخة التاسعة، تحت شعار: «عالم واحد 6 قارات.. أبوظبي العاصمة».

وحققت «مبروكة»، بإشراف المدرب دي جوليمين، وبقيادة الكساندر جافلان، المركز الأول بجدارة بعد أن ظلت طوال مجريات السباق في الصفوف الخلفية قبل أن تنقض على الصدارة بصورة خاطفة.

وجاء فوز «مبروكة» البالغة من العمر 5 سنوات، والمنحدرة من نسل «مهاب» والفرس «شمايل» بفارق 0,75 طول عن شقيقها ورفيق إسطبلها المهر «رماس» لـ «ياس» بإشراف دي جوليمين، وبقيادة الفارس روبرتو كارلوس مونتنيجرو.

وسجلت «مبروكة» زمناً وقدره 1:31:57 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث المهر «المونتز مونلو» لماري اونج بورديت، بإشراف اليزابيث بيرنارد وبقيادة جان بيرنارد ايجوم.