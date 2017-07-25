«صندوق النقد» يتوقع تحسن الاقتصاد مع تباطؤ النمو الأميركي

واشنطن (وكالات)

سجل صندوق النقد الدولي تحسناً في النمو الاقتصادي على المستوى العالمي، غير أنه توقع تباطؤ الاقتصاد الأميركي هذه السنة، وفي سنة 2018 مقارنة مع أرقامه السابقة.

وقال الصندوق الأحد في تحديث لأرقام نشرها في أبريل، إن النمو سيكون أفضل من المتوقع في منطقة اليورو بفضل تحسن أداء اقتصادات إسبانيا وإيطاليا، وبصورة أقل فرنسا وألمانيا.

وقال الصندوق إن تعافي النمو العالمي المعلن في أبريل يسير وفق المتوقع، مع توقع تسجيل نمو من 3,5% خلال 2017، و3,6% خلال 2018. ولكن هذه التوقعات تحجب التباينات بين الدول. فالولايات المتحدة ستسجل نمواً أدنى من المتوقع انطلاقاً من فرضية تقلص النفقات في الميزانية.

بالتالي، عدل الصندوق توقعاته بالنسبة للنمو الأميركي إلى 2,1% لهذه السنة وسنة 2018 مقابل 2,3% و2,5% سابقاً.

وبقي نمو التجارة العالمية والإنتاج الصناعي أعلى من معدلات سنتي 2015 و2016 رغم أنه أقل من الوتيرة المرتفعة المسجلة في نهاية 2016 وبداية 2017 وفق الصندوق الذي تحدث عن «مخاطر متوازنة على المستوى العالمي» على هذا الصعيد.