«غراب» تنتظر تمويلاً بـ2.5 مليار دولار

سنغافورة (أ ف ب)

أعلنت شركة «غراب» لتأجير السيارات ومقرها جنوب شرق آسيا أمس، أنها تتوقع الحصول على تمويل بقيمة 2,5 مليار دولار، معظمه من «ديدي شوكينغ» الصينية وعملاقة الاتصالات اليابانية «سوفت بنك»، في وقت تعزز صدارتها في وجه منافستها «أوبر».

وستستثمر كل من «ديدي»، الرائدة الصينية في مجال تأجير السيارات، و«سوفت بنك» ما يقارب من ملياري دولار في «غراب» التي تتوقع أن تحصل على الـ500 مليون الباقية من مستثمرين آخرين.

وأفادت «غراب» أن التمويل الذي ستحصل عليه هو الأكبر الذي تحظى به شركة دفعة واحدة في جنوب شرق آسيا. ولدى «ديدي» و«سوفت بنك» استثمارات أصلا في «غراب».

من جهتها، أكدت الشركة التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها أنها ستستفيد من الأموال الجديدة لتعزيز موقعها الريادي في مجال مشاركة المركبات والاستثمار في خدمة للدفع عبر الهاتف المتحرك يطلق عليها «غراب باي».