الذهب مستقر مع ضعف الدولار

بنجالور (رويترز)

استقرت أسعار الذهب بعدما لامست أعلى مستوى في أربعة أسابيع أمس، بدعم من الضبابية السياسية في الولايات المتحدة ومع بقاء الدولار قرب أدنى مستوى في 13 شهراً.

واستمرت الضغوط على الدولار جراء الشكوك في تمرير برامج الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للتحفيز والإصلاح الضريبي وإن كانت العملة الأميركية ارتفعت قليلًا.

ويؤدي تراجع الدولار إلى خفض تكلفة المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأميركية على حائزي العملات الأخرى.

وظل الذهب مستقراً دون تغير يذكر في التعاملات الفورية عند 1254.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0744 بتوقيت جرينتش. وكان المعدن الأصفر لامس في وقت سابق أعلى مستوى له في أربعة أسابيع عند 1257.18 دولار للأوقية بعد ارتفاعه 2.1 % الأسبوع الماضي.

ولم يسجل الذهب تغيراً يذكر أيضاً في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس ليستقر عند 1254.30 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لم تسجل الفضة تغيراً يذكر لتستقر عند 16.47 دولار للأوقية بعدما لامست في وقت سابق أعلى مستوى منذ الثالث من يوليو عند 16.53 دولار للأوقية. وارتفع المعدن 3.26٪ الأسبوع الماضي مسجلاً أكبر زيادة أسبوعية منذ أوائل يناير.