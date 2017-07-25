دبي (الاتحاد)
وقع بنك الإمارات دبي الوطني، اتفاقية لتقديم خدمات التقاص لشركة دلما للوساطة المالية، ما يجعل من شركة الوساطة أول عضو تداول غير تابع للبنك في أسواق الأسهم بالدولة يقوم بالتوقيع مع البنك، بحسب بيان أمس.
ويعد بنك الإمارات دبي الوطني حالياً أول كيان مالي في دولة الإمارات يحصل على الموافقة اللازمة من «هيئة الأوراق المالية والسلع» لمزاولة نشاط التقاص ويصبح أول «عضو تقاص عام» لديها يقوم بتوفير خدمات التقاص والتسوية للمشاركين في التداول في أسواق الأسهم في الدولة.
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وقال طارق بن هندي، نائب رئيس تنفيذي ورئيس المنتجات والخدمات الاستشارية لدى مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «باعتبارنا أول ’عضو تقاص عام‘ والكيان الوحيد والمؤهل في أسواق الأسهم بالدولة، فإننا نحظى بمكانة فريدة لنوفر لأعضاء التداول في الإمارات مجموعة من الأدوات والمنتجات، إضافة إلى إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية، ما يسهم في تعزيز كفاءتهم التشغيلية والتكلفة الفعلية. ويسعدنا في هذا الإطار أن نقدم خدماتنا الموثوقة إلى ’دلما للوساطة المالية‘، ونتطلع إلى مواصلة دعم مشاركين إضافيين في التداول في الأسواق المالية بالدولة».
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وبدوره، قال هشام عامر، الرئيس التنفيذي لشركة دلما للوساطة المالية، إن هذه الخطوة سوف تؤدي لمزيد من حماية المستثمرين والحفاظ على أموالهم من خلال الشراكة الاستراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني كعضو تقاص عام.