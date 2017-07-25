الأسهم المحلية تتماسك وتغلق على ارتفاع

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تمكنت أسواق المال المحلية من التماسك خلال جلسة تداولات الأمس، رغم عمليات جني أرباح محدودة، في الوقت الذي تواصلت فيه عمليات تجميع هادئة.

وأغلقت في المنطقة الخضراء، على ارتفاع طفيف، وظلت قريبة من مستويات إغلاقها السابقة، بدعم من «العقار» و«الشركات المالية». ورغم أن عمليات جني الأرباح تمت على أسهم كانت قد سجلت ارتفاعات كبيرة خلال الجلسات القليلة الماضية، ما يعتبر أمراً اعتيادياً في السوق، لكن غالبية المتعاملين ظلوا متمسكين بأسهمهم، الأمر الذي جعل قيمة التداول تنخفض نسبياً، ولكنه مؤشر على أن الأسهم ذاتها قد تعود للارتفاع خلال الجلسات القادمة.

واستطاع سوق العاصمة أبوظبي التماسك رغم عمليات جني الأرباح على بعض الأسهم وانخفاض أحجام التداول، حيث أغلق المؤشر العام للأسعار في السوق على مستوى 4540 نقطة بارتفاع ضئيل نسبته 0.12%. وبلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم أمس، 155 مليون درهم، حيث شهدت الجلسة إبرام 975 صفقة على أسهم 29 شركة مدرجة بالسوق، وتم من خلالها تداول 57.8 مليون سهم، وكانت محصلة التداول ارتفاع أسعار الإغلاق لـ 9 شركات مساهمة عامة، في حين استقرت أسعار الإغلاق لـ 10 شركات أخرى مقابل إغلاق 10 شركات على انخفاض، مقارنة مع أسعار الإغلاق الرسمية المسجلة لها أول من أمس.

وقادت البنوك التداولات في سوق أبوظبي، حيث تركزت التداولات على أسهم عدد من البنوك جاء في مقدمتها بنك أبوظبي الأول بقيمة تداول نحو 48 مليون درهم، وأغلق سهم البنك على سعر 10.6 درهم للسهم، دون تغيير مقارنة مع سعره ليوم أول من أمس. وحظي بنك أبوظبي التجاري بنحو 28 مليون درهم من إجمالي قيمة تداولات السوق، وأغلق السهم على سعر 7.15 درهم، كما استحوذ مصرف أبوظبي الإسلامي على 14 مليون درهم تقريباً، وأغلق على سعر 364 درهما للسهم.

وبين الشركات الأكثر تداولا جاءت «اتصالات» بقيمة 17 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بقيمة 15.3 مليون درهم.

وفي سوق دبي المالي أيضاً أغلق السوق في المنطقة الخضراء بارتفاع طفيف بلغت قيمته 0.08%، عند مستوى 3599.4 نقطة، أي أن المؤشر العام للأسعار في السوق بقي ملامساً تقريباً، للحاجز النفسي عند 3600 نقطة، رغم عمليات جني الأرباح التي شهدتها جلسة الأمس.

وشهد سوق دبي المالي إبرام 3028 صفقة خلال الجلسة، على أسهم 34 شركة، تم من خلالها تداول 177 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 218 مليون درهم. وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 16 شركة في حين استقرت أسعار السوق لشركتين، وبالمقابل أغلقت 16 شركة أخرى على تراجع مقارنة مع أسعار أغلاها الرسمية السابقة المسجلة لها حتى يوم أول من أمس.