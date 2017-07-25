«شعاع كابيتال» تدعم تداول العقود الآجلة في «ناسداك دبي»

دبي (الاتحاد)

واصلت «شعاع كابيتال»، دعمها نمو سوق العقود الآجلة للأسهم في «ناسداك دبي»، والذي سجل رقماً قياسياً جديداً هذا الشهر،في وقت سجل حجم التداول على سوق العقود الآجلة ارتفاعاً بنسبة 76%، لتصل قيمته إلى 17.6 مليون درهم، مقارنة بنحو 10 ملايين درهم حققها إجمالي قيمة التعاملات في يونيو الماضي.

وبصفتها أكبر صانعي السوق وأكثرهم نشاطاً في الإمارات، تعمل «شعاع كابيتال» على تسهيل الوصول إلى منصة قوية للمستثمرين العالميين والإقليميين، وتتيح لهم الاستفادة بالشكل الأمثل من تحركات السوق والتحوط لمراكزهم المالية. ومن خلال توسيع مبادراتها الخاصة بصناعة السوق، وزيادة الوعي بالعقود الآجلة والمشتقات بشكل خاص، تعمل الشركة على تحديث أُسُس أسواق رأس المال في المنطقة، وتتيح إمكانية إطلاق مجموعة واسعة من الأدوات المالية الجديدة.

وتقدم «شعاع كابيتال» خدمات صناعة السوق المتعلقة بالعقود الآجلة لجميع الأسهم منذ افتتاح السوق في 1 سبتمبر 2016.

وقال مجدي شنن، رئيس قسم التداول في «شعاع كابيتال»: «إننا سعداء للغاية برؤية سوق العقود الآجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة تتطور بسرعة وقوة. ونحن في»شعاع كابيتال» نفخر بكوننا أكبر صانعي السوق وأكثرهم نشاطاً في الدولة، ونواصل لعب دور أساسي في تحفيز نمو السوق وتوسعه بشكل مستمر. كما أننا نهدف إلى تزويد المستثمرين بمجموعة واسعة من الأدوات التي تمكنهم من تعزيز محافظهم الاستثمارية وترتيب محتوياتهم من الأصول».

من جهته، قال فؤاد طارق خان، المدير العام في «شعاع كابيتال»: «يعكس هذا الإعلان ريادة «شعاع « المتنامية لأسواق رأس المال في المنطقة، وسنواصل الاستثمار في منصاتنا المتعددة لتوسيع قاعدة العروض إلى نقدمها لعملائنا ومستثمرينا».

وتعتزم «ناسداك دبي» إطلاق خطة توسعية على مراحل تشمل منتجات وسوق المشتقات، وذلك من خلال إدراج العقود الآجلة وعقود خيارات الشراء لأسهم الشركات الأخرى المدرجة في الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم. وقد دخلت مجموعة واسعة من المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية في مباحثات مع البورصة للمشاركة في السوق.